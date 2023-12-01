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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/abd-medyasi-israil-ordusu-hamasin-saldiri-planindan-bir-yildir-haberdardi-1077991081.html
ABD medyası: İsrail ordusu Hamas'ın saldırı planından bir yıldır haberdardı
ABD medyası: İsrail ordusu Hamas'ın saldırı planından bir yıldır haberdardı
ABD'de yayın yapan New York Times adlı gazetede yer alan bir haberde Hamas'ın saldırısından İsrail'in en az bir yıldır haberdar olduğu öne sürüldü. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T17:21+0300
2023-12-01T17:21+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil savunma kuvvetleri (idf)
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
benyamin netanyahu
filistin
israil-filistin sorunu
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ABD yayın yapan New York Times'ın yayımladığı haberde, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı planlarından haberdar olduğunu belirtilerek, İsrailli yetkililerin bu bilgi ve senaryoları imkansız olarak adlandırıp görmezden gelindiği belirtildi.Gazetede yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın saldırı planını gerçekleşmeden tam bir yıl önce edindiğini bildirerek, bu senaryoların saldırıyı 'Eriha Duvarı' olarak tanımlayan belgelerde yer aldığını kaydetti. 40 sayfalık belgede saldırının zamanlaması ve vereceği zararın miktarı kesin olarak belirtildiği ifade edildi.Haberde, belgede operasyon için bir tarih belirtilmediğine dikkat çekilirken ancak 'Gazze Şeridi'ni çevreleyen kaleleri istila etmeye ve Şeridi'nden sorumlu tümenin karargahı da dahil olmak üzere önemli İsrail şehirlerini kontrol etmeye yönelik sistematik bir saldırı' olarak tanımlandığını belirtildi. İsrail'in Hamas saldırısıyla ilgili olarak elde ettiği belgenin ordu ve istihbarat arasında geniş çapta dağıtıldığı ifade edilirken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun veya üst düzey liderlerin bunu görüp görmediği hususunun belli olmadığı iddia edildi.Haberde geçen yıl İsrail'in 'Eriha Duvarı' belgesini ele geçirmesinin ardından ordunun Gazze birimi bu son işgal planına ilişkin kendi istihbarat değerlendirmesini hazırladığı belirtilirken The Times'ın incelediği değerlendirmede analistler Hamas'ın 'kapsamı daha önce görülmemiş yeni bir baskın planlamaya karar verdiğini' yazdığı dile getirildi.İsrail'in en eski yayın organlarından biri olan Haaretz'de de daha önce İsrail ordunun 'en az 1 yıldır' saldırılardan haberdar olduğu yönünde haberler yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/israil-gazetesi-haaretz-ordunun-helikopteri-festivalde-hamaslilara-ates-acarken-sivilleri-de-vurdu-1077551649.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil savunma kuvvetleri (idf), israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, the new york times (nyt), abd
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil savunma kuvvetleri (idf), israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, the new york times (nyt), abd

ABD medyası: İsrail ordusu Hamas'ın saldırı planından bir yıldır haberdardı

17:21 01.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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ABD'de yayın yapan New York Times adlı gazetede yer alan bir haberde Hamas'ın saldırısından İsrail'in en az bir yıldır haberdar olduğu öne sürüldü.
ABD yayın yapan New York Times'ın yayımladığı haberde, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı planlarından haberdar olduğunu belirtilerek, İsrailli yetkililerin bu bilgi ve senaryoları imkansız olarak adlandırıp görmezden gelindiği belirtildi.
Gazetede yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın saldırı planını gerçekleşmeden tam bir yıl önce edindiğini bildirerek, bu senaryoların saldırıyı 'Eriha Duvarı' olarak tanımlayan belgelerde yer aldığını kaydetti. 40 sayfalık belgede saldırının zamanlaması ve vereceği zararın miktarı kesin olarak belirtildiği ifade edildi.
Haberde, belgede operasyon için bir tarih belirtilmediğine dikkat çekilirken ancak 'Gazze Şeridi'ni çevreleyen kaleleri istila etmeye ve Şeridi'nden sorumlu tümenin karargahı da dahil olmak üzere önemli İsrail şehirlerini kontrol etmeye yönelik sistematik bir saldırı' olarak tanımlandığını belirtildi.
İsrail'in Hamas saldırısıyla ilgili olarak elde ettiği belgenin ordu ve istihbarat arasında geniş çapta dağıtıldığı ifade edilirken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun veya üst düzey liderlerin bunu görüp görmediği hususunun belli olmadığı iddia edildi.
Haberde geçen yıl İsrail'in 'Eriha Duvarı' belgesini ele geçirmesinin ardından ordunun Gazze birimi bu son işgal planına ilişkin kendi istihbarat değerlendirmesini hazırladığı belirtilirken The Times'ın incelediği değerlendirmede analistler Hamas'ın 'kapsamı daha önce görülmemiş yeni bir baskın planlamaya karar verdiğini' yazdığı dile getirildi.
İsrail'in en eski yayın organlarından biri olan Haaretz'de de daha önce İsrail ordunun 'en az 1 yıldır' saldırılardan haberdar olduğu yönünde haberler yer almıştı.
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