https://sputniknews.com.tr/20231201/abd-medyasi-israil-ordusu-hamasin-saldiri-planindan-bir-yildir-haberdardi-1077991081.html

ABD medyası: İsrail ordusu Hamas'ın saldırı planından bir yıldır haberdardı

ABD medyası: İsrail ordusu Hamas'ın saldırı planından bir yıldır haberdardı

ABD'de yayın yapan New York Times adlı gazetede yer alan bir haberde Hamas'ın saldırısından İsrail'in en az bir yıldır haberdar olduğu öne sürüldü. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T17:21+0300

2023-12-01T17:21+0300

2023-12-01T17:21+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil savunma kuvvetleri (idf)

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

benyamin netanyahu

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

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ABD yayın yapan New York Times'ın yayımladığı haberde, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı planlarından haberdar olduğunu belirtilerek, İsrailli yetkililerin bu bilgi ve senaryoları imkansız olarak adlandırıp görmezden gelindiği belirtildi.Gazetede yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın saldırı planını gerçekleşmeden tam bir yıl önce edindiğini bildirerek, bu senaryoların saldırıyı 'Eriha Duvarı' olarak tanımlayan belgelerde yer aldığını kaydetti. 40 sayfalık belgede saldırının zamanlaması ve vereceği zararın miktarı kesin olarak belirtildiği ifade edildi.Haberde, belgede operasyon için bir tarih belirtilmediğine dikkat çekilirken ancak 'Gazze Şeridi'ni çevreleyen kaleleri istila etmeye ve Şeridi'nden sorumlu tümenin karargahı da dahil olmak üzere önemli İsrail şehirlerini kontrol etmeye yönelik sistematik bir saldırı' olarak tanımlandığını belirtildi. İsrail'in Hamas saldırısıyla ilgili olarak elde ettiği belgenin ordu ve istihbarat arasında geniş çapta dağıtıldığı ifade edilirken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun veya üst düzey liderlerin bunu görüp görmediği hususunun belli olmadığı iddia edildi.Haberde geçen yıl İsrail'in 'Eriha Duvarı' belgesini ele geçirmesinin ardından ordunun Gazze birimi bu son işgal planına ilişkin kendi istihbarat değerlendirmesini hazırladığı belirtilirken The Times'ın incelediği değerlendirmede analistler Hamas'ın 'kapsamı daha önce görülmemiş yeni bir baskın planlamaya karar verdiğini' yazdığı dile getirildi.İsrail'in en eski yayın organlarından biri olan Haaretz'de de daha önce İsrail ordunun 'en az 1 yıldır' saldırılardan haberdar olduğu yönünde haberler yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231119/israil-gazetesi-haaretz-ordunun-helikopteri-festivalde-hamaslilara-ates-acarken-sivilleri-de-vurdu-1077551649.html

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