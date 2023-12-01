8 ilde operasyon: 1.7 ton uyuşturucu ele geçirildi

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, bin 700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı."