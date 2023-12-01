https://sputniknews.com.tr/20231201/8-ilde-uyusturucu-operasyonu-17-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1077978066.html
8 ilde operasyon: 1.7 ton uyuşturucu ele geçirildi
8 ilde operasyon: 1.7 ton uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 719 kg uyuşturucu maddenin ele... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T08:54+0300
2023-12-01T08:54+0300
2023-12-01T08:57+0300
türkiye
ali yerlikaya
uyuşturucu
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya operasyonlarda, 36 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını ifade ederek şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231129/ticaret-bakanligi-ve-mitten-ortak-operasyon-12-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1077898550.html
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içişleri bakanlığı son dakika,uyuşturucu operasyonu,yerlikaya son dakika
içişleri bakanlığı son dakika,uyuşturucu operasyonu,yerlikaya son dakika
8 ilde operasyon: 1.7 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:54 01.12.2023 (güncellendi: 08:57 01.12.2023)
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 719 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya operasyonlarda, 36 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını ifade ederek şu bilgileri verdi:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, bin 700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı."