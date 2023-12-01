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İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı
İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı
İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Konutu’nun yakınına İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden çocukların anısına 450'den fazla... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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фото, israil, israil-filistin, ingiltere, tabut, fotoğraf
фото, israil, israil-filistin, ingiltere, tabut, fotoğraf

İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı

02:57 01.12.2023
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İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Konutu’nun yakınına İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden çocukların anısına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakıldı.
© İHA / Tolga Akmen

İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Konutu’nun yakınına İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden çocukların anısına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Konutu’nun yakınına İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden çocukların anısına 450&#x27;den fazla sembolik çocuk tabutu bırakıldı. - Sputnik Türkiye
1/9
© İHA / Tolga Akmen

İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Konutu’nun yakınına İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden çocukların anısına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakıldı.

© İHA / Tolga Akmen

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi. - Sputnik Türkiye
2/9
© İHA / Tolga Akmen

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi.

© İHA / Tolga Akmen

Başkentte toplanan Filistin yanlısı grup, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların anısına Başbakanlık Konutu’nun bulunduğu sokağın dışına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakarak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Başkentte toplanan Filistin yanlısı grup, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların anısına Başbakanlık Konutu’nun bulunduğu sokağın dışına 450&#x27;den fazla sembolik çocuk tabutu bırakarak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti. - Sputnik Türkiye
3/9
© İHA / Tolga Akmen

Başkentte toplanan Filistin yanlısı grup, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların anısına Başbakanlık Konutu’nun bulunduğu sokağın dışına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakarak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

© İHA / Tolga Akmen

Çocuklarında katıldığı gösteride, sembolik tabutların üzerine İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri ve yaşları yazıldı.

Çocuklarında katıldığı gösteride, sembolik tabutların üzerine İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri ve yaşları yazıldı. - Sputnik Türkiye
4/9
© İHA / Tolga Akmen

Çocuklarında katıldığı gösteride, sembolik tabutların üzerine İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri ve yaşları yazıldı.

© İHA / Tolga Akmen

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Hamas&#x27;ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail&#x27;in &quot;Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme&quot; gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi&#x27;ne yoğun hava bombardımanı başlattı. - Sputnik Türkiye
5/9
© İHA / Tolga Akmen

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

© İHA / Tolga Akmen

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310&#x27;dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. - Sputnik Türkiye
6/9
© İHA / Tolga Akmen

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

© İHA / Tolga Akmen

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze&#x27;deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. - Sputnik Türkiye
7/9
© İHA / Tolga Akmen

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

© İHA / Tolga Akmen

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim&#x27;den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150&#x27;den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. - Sputnik Türkiye
8/9
© İHA / Tolga Akmen

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

© İHA / Tolga Akmen

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 6 bin 150’si çocuk olmak üzere 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 6 bin 150’si çocuk olmak üzere 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye
9/9
© İHA / Tolga Akmen

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 6 bin 150’si çocuk olmak üzere 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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