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https://sputniknews.com.tr/20231201/-merkez-bankasindan-tl-mevduati-destekleyecek-adim-1077972380.html
Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım
Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek bir adım daha geldi. Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Yurt içi... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T02:08+0300
2023-12-01T02:17+0300
merkez
merkez bankası
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
vadeli repo ihalesi
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
euro
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına devam ediyor.TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. Böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.Merkez Bankasının politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.Merkez Bankası, TL mevduatı cazip hale getirmeyi amaçlıyorTCMB, TL mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, eylülde yüzde 2,5'e, ekimde de yüzde 3,5'e yükseltilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231201/sp-turkiyenin-kredi-notu-gorunumunu-yukseltti-1077971880.html
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merkez, merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), vadeli repo ihalesi, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, euro, euro/tl, dolar
merkez, merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), vadeli repo ihalesi, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, euro, euro/tl, dolar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım

02:08 01.12.2023 (güncellendi: 02:17 01.12.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA
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TCMB'den TL mevduatı destekleyecek bir adım daha geldi. Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına devam ediyor.
TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. Böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.
Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
Merkez Bankasının politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.
Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.

Merkez Bankası, TL mevduatı cazip hale getirmeyi amaçlıyor

TCMB, TL mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.
TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, eylülde yüzde 2,5'e, ekimde de yüzde 3,5'e yükseltilmişti.
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