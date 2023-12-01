https://sputniknews.com.tr/20231201/-merkez-bankasindan-tl-mevduati-destekleyecek-adim-1077972380.html

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım

TCMB'den TL mevduatı destekleyecek bir adım daha geldi. Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Yurt içi... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T02:08+0300

2023-12-01T02:08+0300

2023-12-01T02:17+0300

merkez

merkez bankası

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

vadeli repo ihalesi

faiz

fed faiz kararı

faiz indirimi

euro

euro/tl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7240a7659e0ce7a20f9b8d54c6c6ad9c.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına devam ediyor.TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. Böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.Merkez Bankasının politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.Merkez Bankası, TL mevduatı cazip hale getirmeyi amaçlıyorTCMB, TL mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, eylülde yüzde 2,5'e, ekimde de yüzde 3,5'e yükseltilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231201/sp-turkiyenin-kredi-notu-gorunumunu-yukseltti-1077971880.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez, merkez bankası, kur korumalı mevduat (kkm), vadeli repo ihalesi, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, euro, euro/tl, dolar