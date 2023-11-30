https://sputniknews.com.tr/20231130/yolda-buldugu-1050-dolari-sahibine-teslim-etti-1077934421.html

Yolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti

Yolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu paranın sahibine ulaşmasını sağladı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T01:42+0300

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türkiye

çorum

osmancık

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Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti.Osmancık ilçesinde ikamet eden Feyyaz Çetin, alışveriş için çıktığı çarşıda bir poşetin içinde 1050 dolar buldu.Çevrede paranın sahibini bulamayan Çetin, Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.Görevliler, parayı tutanak karşılığında teslim aldı.Bir süre sonra Osmancık Belediyesine başvuran Mehmet İpek, kendisine ait olduğunu ispatladıktan sonra parayı teslim aldı.Parasını teslim alan İpek, Çetin'e teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20231015/1076360137.html

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çorum

osmancık

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