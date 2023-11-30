https://sputniknews.com.tr/20231130/vekilligi-dusurulen-eski-irak-meclis-baskani--yargi-huzuruna-cikmaya-hazirim-1077963924.html

Vekilliği düşürülen eski Irak Meclis Başkanı: Yargı huzuruna çıkmaya hazırım

Vekilliği düşürülen eski Irak Meclis Başkanı: Yargı huzuruna çıkmaya hazırım

Irak'ta mahkeme kararıyla vekilliği düşürülen eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, İsrail bağlantılı şirketle anlaşma imzaladığı iddialarının asılsız olduğunu... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T19:18+0300

2023-11-30T19:18+0300

2023-11-30T19:18+0300

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Halbusi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, lideri olduğu Takaddüm Partisi'nin seçim çalışmaları için İsrail bağlantılı şirketle anlaşma imzaladığı iddiasıyla kendisine dava açıldığına işaret ederek, bu ve diğer birçok davada çağrıldığı zaman mahkemeye giderek savunmasını yaptığını dile getirdi.Takaddüm Partisi'nin anlaşma imzaladığı şirketin İsrail ile bağlantısı olmadığını, ABD'li şirketin çalışanlarının tamamının da ABD vatandaşı olduğunu kaydeden Halbusi, "Ben, Irak’ı terk etmeyeceğim ve halkımla birlikte kalacağım. Yargı huzuruna çıkmaya hazırım ve son karar yargıya aittir" dedi.Siyasi olarak şahsının hedef alındığını savunan Halbusi, sadece partisinin değil Irak'taki resmi siyasi ve güvenlik kurumlarının da söz konusu şirketle anlaşma imzaladığını ifade etti.Yüksek Mahkeme tarafından vekilliği düşürülmüştüIrak Meclisindeki bağımsız milletvekili Basim Haşşan, "Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi adına İsrail ile bağlantısı bulunan şirketle seçim çalışmaları için anlaşma imzaladığını" iddia ederek Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.Takaddüm Partisi eski üyesi, Milletvekili Leyt ed-Duleymi de "Halbusi'nin kendisini istifa dilekçesi yazmaya ve imzalamaya zorladığını" iddia ederek konuyu Federal Mahkeme'ye taşımıştı.Bunun üzerine Federal Mahkeme, 14 Kasım'da söz konusu davayı görüşmüş, hem Halbusi'nin hem Duleymi'nin vekilliğini düşürme kararı almıştı.Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi’nden onlarca kişi Musul, Kerkük, Salahaddin, Bağdat ve Enbar vilayetlerinde yerel seçim yarışında yer alıyor.Bu parti adaylarının seçim posterlerinde ise Halbusi'nin fotoğrafları kullanılıyor.Irak yasalarına göre İsrail ile normalleşme suç sayılıyor ve bu yönde adım atan kişiler hakkında yaptırım uygulanıyor.

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