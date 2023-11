TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

https://sputniknews.com.tr/20231130/turk-is-genel-baskani-atalaydan-asgari-ucret-aciklamasi-1077965636.html

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in bir otelde düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu'nda, kamuda taşeron işçilik sorunun devam ettiğini belirterek enerji, sağlık ve inşaat başta olmak üzere birçok iş kolunda taşeron işçilerin kadro beklediğini söyledi.Kamudaki yaklaşık 750 bin taşeron işçinin kadroya alındığını anımsatan Atalay şöyle konuştu:'Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla geçinemezsiniz'Atalay, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını anımsatarak asgari ücretin başta asgari ücret olmak üzere birçok ücret ve kalemi yakından ilgilendirdiğini söyledi.Asgari ücrete yapılan artışların yapılan zamlarla ve enflasyonla erdiğini ifade eden Atalay şunları kaydetti:'Sen, Galata Köprüsü'nü geçemezsin, ne Sırat Köprüsü?'Ücretler üzerindeki gelir vergi kesintilerinin yüksek olduğunu söyleyen Atalay, "20 bin lira ücret alan bir işçi sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret alıyor. Ülkeyi yönetenlere sabah akşam bunu anlatıyoruz. Benim 20 bin liramdan 4 bin lirayı niye alıyorsunuz arkadaş? Çok alandan çok alın, az alandan az alın" diye konuştu.'Şimdi staj niye sigortaya sayılmıyor?'Atalay, çıraklık ve staj sürelerinin sigorta prim gününden sayılması gerektiğini bildirerek "40 sene evvel benim çıraklık hizmetim sigortama sayıldı. Şimdi niye sayılmıyor? O zaman devlet daha mı güçlüydü? Şimdi staj niye sigortaya sayılmıyor?" ifadelerini kullandı.Türkiye'de sermayenin her zaman güçlü olduğunu ve siyasetle birlikte yol yürüdüğünü dile getiren Atalay, TBMM'de işçi ve sendikacı kökenli milletvekili bulunmadığını söyledi.Atalay şöyle devam etti:'Bu ülkede hakemler ve hakimler kendisine çok dikkat edecek'Atalay, yargının sorun üreten değil, sorun çözen bir mekanizma olduğunu belirterek "Bizim yargımız son zamanlarda sorun çözmeyi bırakıp sorun üretiyor. Bu ülkede hakemler ve hakimler kendisine çok dikkat edecek. Biz her gün hakem konuşuyoruz, her gün hakim konuşuyoruz. Kimsenin emeğini çalmayacaklar" diye konuştu.İş sağlığı ve güvenliği kurallarının önemine dikkati çeken Atalay, her gün ortama üç işçinin iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi.Soma'da 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Atalay, "Anayasa Mahkemesin'e sesleniyorum; Soma'da 301 arkadaşımız iş kazasında değil, iş cinayetinde hayatını kaybetti. 20 senelik Çin malı maskeler kullanıldı. Onun için adil bir karar verin" dedi.İşçiler protokolde yer aldıGenel Kurulun Divan Başkanlığına TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı seçildi.Her iş kolundan sendikalı birer işçinin iş kıyafetleri ve üniformalarıyla protokol bölümünde yer aldığı genel kurulda, Zonguldak maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu kısa bir konser verdi.Genel kurula Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Settar Mehbalıyev, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Satıbaldı Dauletalin, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Emil Kyzaev, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Kudratulla Rafikov ve TÜRK-İŞ'e üye sendikaların yöneticileri katıldı.

