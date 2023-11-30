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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ergün atalay
asgari ücret
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in bir otelde düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu'nda, kamuda taşeron işçilik sorunun devam ettiğini belirterek enerji, sağlık ve inşaat başta olmak üzere birçok iş kolunda taşeron işçilerin kadro beklediğini söyledi.Kamudaki yaklaşık 750 bin taşeron işçinin kadroya alındığını anımsatan Atalay şöyle konuştu:'Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla geçinemezsiniz'Atalay, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını anımsatarak asgari ücretin başta asgari ücret olmak üzere birçok ücret ve kalemi yakından ilgilendirdiğini söyledi.Asgari ücrete yapılan artışların yapılan zamlarla ve enflasyonla erdiğini ifade eden Atalay şunları kaydetti:'Sen, Galata Köprüsü'nü geçemezsin, ne Sırat Köprüsü?'Ücretler üzerindeki gelir vergi kesintilerinin yüksek olduğunu söyleyen Atalay, "20 bin lira ücret alan bir işçi sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret alıyor. Ülkeyi yönetenlere sabah akşam bunu anlatıyoruz. Benim 20 bin liramdan 4 bin lirayı niye alıyorsunuz arkadaş? Çok alandan çok alın, az alandan az alın" diye konuştu.'Şimdi staj niye sigortaya sayılmıyor?'Atalay, çıraklık ve staj sürelerinin sigorta prim gününden sayılması gerektiğini bildirerek "40 sene evvel benim çıraklık hizmetim sigortama sayıldı. Şimdi niye sayılmıyor? O zaman devlet daha mı güçlüydü? Şimdi staj niye sigortaya sayılmıyor?" ifadelerini kullandı.Türkiye'de sermayenin her zaman güçlü olduğunu ve siyasetle birlikte yol yürüdüğünü dile getiren Atalay, TBMM'de işçi ve sendikacı kökenli milletvekili bulunmadığını söyledi.Atalay şöyle devam etti:'Bu ülkede hakemler ve hakimler kendisine çok dikkat edecek'Atalay, yargının sorun üreten değil, sorun çözen bir mekanizma olduğunu belirterek "Bizim yargımız son zamanlarda sorun çözmeyi bırakıp sorun üretiyor. Bu ülkede hakemler ve hakimler kendisine çok dikkat edecek. Biz her gün hakem konuşuyoruz, her gün hakim konuşuyoruz. Kimsenin emeğini çalmayacaklar" diye konuştu.İş sağlığı ve güvenliği kurallarının önemine dikkati çeken Atalay, her gün ortama üç işçinin iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi.Soma'da 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Atalay, "Anayasa Mahkemesin'e sesleniyorum; Soma'da 301 arkadaşımız iş kazasında değil, iş cinayetinde hayatını kaybetti. 20 senelik Çin malı maskeler kullanıldı. Onun için adil bir karar verin" dedi.İşçiler protokolde yer aldıGenel Kurulun Divan Başkanlığına TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı seçildi.Her iş kolundan sendikalı birer işçinin iş kıyafetleri ve üniformalarıyla protokol bölümünde yer aldığı genel kurulda, Zonguldak maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu kısa bir konser verdi.Genel kurula Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Settar Mehbalıyev, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Satıbaldı Dauletalin, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Emil Kyzaev, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Kudratulla Rafikov ve TÜRK-İŞ'e üye sendikaların yöneticileri katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/yeni-asgari-ucret-ayari-calisanlara-nasil-yansiyacak-1077482213.html
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ergün atalay, asgari ücret
ergün atalay, asgari ücret

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

20:22 30.11.2023
© İHA-AW088407Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© İHA-AW088407
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak.' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in bir otelde düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu'nda, kamuda taşeron işçilik sorunun devam ettiğini belirterek enerji, sağlık ve inşaat başta olmak üzere birçok iş kolunda taşeron işçilerin kadro beklediğini söyledi.
Kamudaki yaklaşık 750 bin taşeron işçinin kadroya alındığını anımsatan Atalay şöyle konuştu:
"Elektrik direğinin tepesinde işçi asıl işi yapıyor ama kadroya alınmıyor. Karayollarında aynı araçtaki iki işçi, yoldaki karı birlikte temizliyor, asfaltı birlikte döküyor ama biri alıyor 12 bin lira, diğeri alıyor 22 bin lira. Biri yemek yiyor, diğeri yemiyor. Birinde ikramiye var, diğerinde yok. Bu adil bir sistem mi? Burada iş barışını sağlayabilir misiniz? Siyasetçilerin ve bürokratların sesi çıkmıyor. 100 kilometre yol yaparsanız ama 100 metresini bırakırsanız, o biten 100 kilometre hiç konuşulmaz, 100 metre konuşulur. Yetkililere sesleniyorum; bu ülkenin gündeminden taşeron meselesini çıkartın. Bu iş bitene kadar bu konuyu takip etmeye devam edeceğim."

'Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla geçinemezsiniz'

Atalay, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını anımsatarak asgari ücretin başta asgari ücret olmak üzere birçok ücret ve kalemi yakından ilgilendirdiğini söyledi.
Asgari ücrete yapılan artışların yapılan zamlarla ve enflasyonla erdiğini ifade eden Atalay şunları kaydetti:

"Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın. Parayı ver, zam yap, neye yarıyor? Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla bir hafta geçinemezsiniz."

'Sen, Galata Köprüsü'nü geçemezsin, ne Sırat Köprüsü?'

Ücretler üzerindeki gelir vergi kesintilerinin yüksek olduğunu söyleyen Atalay, "20 bin lira ücret alan bir işçi sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret alıyor. Ülkeyi yönetenlere sabah akşam bunu anlatıyoruz. Benim 20 bin liramdan 4 bin lirayı niye alıyorsunuz arkadaş? Çok alandan çok alın, az alandan az alın" diye konuştu.

'Şimdi staj niye sigortaya sayılmıyor?'

Atalay, çıraklık ve staj sürelerinin sigorta prim gününden sayılması gerektiğini bildirerek "40 sene evvel benim çıraklık hizmetim sigortama sayıldı. Şimdi niye sayılmıyor? O zaman devlet daha mı güçlüydü? Şimdi staj niye sigortaya sayılmıyor?" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de sermayenin her zaman güçlü olduğunu ve siyasetle birlikte yol yürüdüğünü dile getiren Atalay, TBMM'de işçi ve sendikacı kökenli milletvekili bulunmadığını söyledi.
Atalay şöyle devam etti:
"Kaptıkaçtı işverenler var, sonradan zengin olanlar var. Alıyor devletten ihaleyi, ne sendika ne sözleşme var. Polatlı'da bir işletme var, beş yıldır metal iş kolunda. Adam cuma akşamı bakanlıkta, sistem kilitleniyor, pazartesi bir açılıyor iş kolu enerjide çıkıyor. Bunlarla kol kola yürüyen sendikalar var. Bu işverenler parayı buluyorlar, sonra okul, cami, kütüphane yapıyorlar, sonra basına 'Biz iyilikseveriz, mübarek adamlarız. Sırat Köprüsü'nden uçarak geçeriz.' diyorlar. Sen Galata Köprüsü'nü geçemezsin, ne Sırat Köprüsü?"

'Bu ülkede hakemler ve hakimler kendisine çok dikkat edecek'

Atalay, yargının sorun üreten değil, sorun çözen bir mekanizma olduğunu belirterek "Bizim yargımız son zamanlarda sorun çözmeyi bırakıp sorun üretiyor. Bu ülkede hakemler ve hakimler kendisine çok dikkat edecek. Biz her gün hakem konuşuyoruz, her gün hakim konuşuyoruz. Kimsenin emeğini çalmayacaklar" diye konuştu.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarının önemine dikkati çeken Atalay, her gün ortama üç işçinin iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi.
Soma'da 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Atalay, "Anayasa Mahkemesin'e sesleniyorum; Soma'da 301 arkadaşımız iş kazasında değil, iş cinayetinde hayatını kaybetti. 20 senelik Çin malı maskeler kullanıldı. Onun için adil bir karar verin" dedi.

İşçiler protokolde yer aldı

Genel Kurulun Divan Başkanlığına TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı seçildi.
Her iş kolundan sendikalı birer işçinin iş kıyafetleri ve üniformalarıyla protokol bölümünde yer aldığı genel kurulda, Zonguldak maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu kısa bir konser verdi.
Genel kurula Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Settar Mehbalıyev, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Satıbaldı Dauletalin, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Emil Kyzaev, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Kudratulla Rafikov ve TÜRK-İŞ'e üye sendikaların yöneticileri katıldı.
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