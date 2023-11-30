https://sputniknews.com.tr/20231130/turk-dermatoloji-dernegi-acikladi-turkiyede-aids-son-6-yilda-4-kat-artti-1077959456.html

Türk Dermatoloji Derneği açıkladı: Türkiye'de AIDS son 6 yılda 4 kat arttı

Türk Dermatoloji Derneği açıkladı: Türkiye'de AIDS son 6 yılda 4 kat arttı

Türk Dermatoloji Derneği, 1 Aralık Dünya AIDS Günü'ne dair basın bildirisini yayınladı. Türkiye'de AIDS'e yakalanma oranının son 6 yılda 4 kat arttığı... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T18:14+0300

2023-11-30T18:14+0300

2023-11-30T18:15+0300

türk dermatoloji derneği

aids

türkiye

dünya aids günü

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Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu sekreteri Doç.Dr. Filiz Canpolat 1 Aralık Dünya AIDS Günü'ne ilişkin, ''Türkiye'de AIDS son 6 yılda 4 kat artmıştır. En çok 25-35 yaş aralığında görülen AIDS için hemen önlem alınmaz ise giderek artan ve halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir sorun olacaktır. AIDS en sık cinsel temasla bulaşır'' açıklamasında bulundu. Türk Dermatoloji Derneği'nin paylaştığı basın bildirisinde, AIDS'in korunmasız ve riskli cinsel temas dünyada ve Türkiye'de en önemli bulaş yolu olduğuna dikkat çekildi. Ek olarak bildiride, ''Türkiye'de 2011 yılında HIV pozitif kişi sayısı 672 iken, 2017 yılında bu sayı dört katından daha fazla artış göstererek HIV pozitif kişi sayısı 2 bin 844 olmuş ve 121 AIDS vakası olmak üzere toplam 2 bin 965 vaka bildirilmiştir.Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olup antiretroviral tedavi ile bulaştırıcılık azaltılabilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişi engellenebilmektedir. Koruyucu aşı çalışmaları halen devam etmektedir.Türkiye, dünyada HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmektedir.Bugün için, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)/UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) verilerine göre 2017 yılında çoğunluğu Afrika’da olmak üzere dünyada tahminen 36.9 milyon kişinin bu virüs ile yaşadığı bilinmektedir. 2017 yılında 1 milyon 800 bin yeni vaka tanımlanmş ve 940 bin kişi AIDS ile ilişkili hastalıklardan kaybedilmiştir. Enfekte insanların yüzde 75’i kendi hastalıklarının durumunun farkında iken, 9.4 milyon kişi kendi hastalığının farkında bile değildir. Dünyada her hafta 15-24 yaş aralığındaki 7 bin genç kadın HIV’le enfekte hale gelmektedir'' tespitlerine yer verildi.

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türk dermatoloji derneği, aids, dünya aids günü