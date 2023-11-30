https://sputniknews.com.tr/20231130/secil-erzanin-bos-bir-arazide-tehdit-edildigi-goruntuler-ortaya-cikti-1077940659.html

Seçil Erzan'ın boş bir arazide tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı

Seçil Erzan'ın boş bir arazide tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı

Daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini iddia eden Seçil Erzan'ın, arabanın içinde çekilen görüntülerde "Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T09:55+0300

2023-11-30T09:55+0300

2023-11-30T09:55+0300

türkiye

seçil erzan

fatih terim

arda turan

tehdit

fon

denizbank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg

Yüksek karlı fon vaadiyle özellikle spor dünyasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir arabanın içinde ve boş arazide çekildiği tahmin edilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanıyor.Kanal D Haber'in ulaştığı görüntülerde Erzan Muci diye bir kişiden bahsediyor.Erzan'ın bahsettiği 'Muci' kim?Bir otomobilin içinde çekilen görüntülerde, Erzan, videoyu çeken kişinin söylediklerini de tekrar ediyor ve "Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok." diyor.Muci diye bahsedilen kişinin iddianamede adı geçen İranlı Hakkani olduğu ve Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231130/arda-turan-secil-erzan-hakkinda-ilk-kez-konustu-1077936273.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçil erzan son dakika,seçil erzan tehdit,muci kim,seçil erzan muci,seçil erzan futbolcular,seçil erzan iddialar,muci diye bahsedilen kişi kim