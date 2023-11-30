https://sputniknews.com.tr/20231130/secil-erzanin-bos-bir-arazide-tehdit-edildigi-goruntuler-ortaya-cikti-1077940659.html
Seçil Erzan'ın boş bir arazide tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın boş bir arazide tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı
Daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini iddia eden Seçil Erzan'ın, arabanın içinde çekilen görüntülerde "Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T09:55+0300
2023-11-30T09:55+0300
2023-11-30T09:55+0300
türkiye
seçil erzan
fatih terim
arda turan
tehdit
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Yüksek karlı fon vaadiyle özellikle spor dünyasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir arabanın içinde ve boş arazide çekildiği tahmin edilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanıyor.Kanal D Haber'in ulaştığı görüntülerde Erzan Muci diye bir kişiden bahsediyor.Erzan'ın bahsettiği 'Muci' kim?Bir otomobilin içinde çekilen görüntülerde, Erzan, videoyu çeken kişinin söylediklerini de tekrar ediyor ve "Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok." diyor.Muci diye bahsedilen kişinin iddianamede adı geçen İranlı Hakkani olduğu ve Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231130/arda-turan-secil-erzan-hakkinda-ilk-kez-konustu-1077936273.html
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Seçil Erzan'ın boş bir arazide tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı
Daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini iddia eden Seçil Erzan'ın, arabanın içinde çekilen görüntülerde "Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok" diyor.
Yüksek karlı fon vaadiyle özellikle spor dünyasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Bir arabanın içinde ve boş arazide çekildiği tahmin edilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanıyor.
Kanal D Haber'in ulaştığı görüntülerde Erzan Muci diye bir kişiden bahsediyor.
Erzan'ın bahsettiği 'Muci' kim?
Bir otomobilin içinde çekilen görüntülerde, Erzan, videoyu çeken kişinin söylediklerini de tekrar ediyor ve "Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok." diyor.
Muci diye bahsedilen kişinin iddianamede adı geçen İranlı Hakkani olduğu ve Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi olduğu belirtiliyor.