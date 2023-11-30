https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ermeni-mevkidasi-mirzoyan-ile-gorustu-1077960415.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT)... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T17:22+0300

2023-11-30T17:22+0300

2023-11-30T17:22+0300

dünya

rusya

ermenistan

sergey lavrov

ararat mirzoyan

rusya-ermenistan ilişkileri

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Üsküp'teki AGİT Bakanlar Konseyi'nde yaptıkları görüşmede çeşitli düzeylerde daha fazla temas kurulması hususunda karşılıklı anlaşıldığını açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesinin karşılıklı olarak teyit edildiği vurgulandı.Taraflar ayrıca ikili gündemdeki güncel konuları ve uluslararası platformlarda ve ortak entegrasyon birlikleri çerçevesinde etkileşimi ele aldılar.

https://sputniknews.com.tr/20231130/lavrov-nato-ve-abnin-uzantisi-haline-getirilen-agitin-durumu-icler-acisi-1077958801.html

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rusya, ermenistan, sergey lavrov, ararat mirzoyan, rusya-ermenistan ilişkileri