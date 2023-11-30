https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ermeni-mevkidasi-mirzoyan-ile-gorustu-1077960415.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT)... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T17:22+0300
2023-11-30T17:22+0300
2023-11-30T17:22+0300
dünya
rusya
ermenistan
sergey lavrov
ararat mirzoyan
rusya-ermenistan ilişkileri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Üsküp'teki AGİT Bakanlar Konseyi'nde yaptıkları görüşmede çeşitli düzeylerde daha fazla temas kurulması hususunda karşılıklı anlaşıldığını açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesinin karşılıklı olarak teyit edildiği vurgulandı.Taraflar ayrıca ikili gündemdeki güncel konuları ve uluslararası platformlarda ve ortak entegrasyon birlikleri çerçevesinde etkileşimi ele aldılar.
https://sputniknews.com.tr/20231130/lavrov-nato-ve-abnin-uzantisi-haline-getirilen-agitin-durumu-icler-acisi-1077958801.html
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rusya, ermenistan, sergey lavrov, ararat mirzoyan, rusya-ermenistan ilişkileri
rusya, ermenistan, sergey lavrov, ararat mirzoyan, rusya-ermenistan ilişkileri
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Üsküp'teki AGİT Bakanlar Konseyi'nde yaptıkları görüşmede çeşitli düzeylerde daha fazla temas kurulması hususunda karşılıklı anlaşıldığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Rus tarafı, Erivan ve Bakü arasında bir barış anlaşmasının imzalanması da dahil olmak üzere, 2020-2022 yıllarında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşmaları temelinde Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesini güçlü bir şekilde teşvik etmeye hazır olduğunu teyit etti.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesinin karşılıklı olarak teyit edildiği vurgulandı.
Taraflar ayrıca ikili gündemdeki güncel konuları ve uluslararası platformlarda ve ortak entegrasyon birlikleri çerçevesinde etkileşimi ele aldılar.