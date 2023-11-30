https://sputniknews.com.tr/20231130/rus-uzmanlar-dunyanin-icindeki-300-kilometrelik-dallarin-olusum-surecine-isik-tuttu-1077955029.html

Rus uzmanlar, Dünya'nın içindeki 300 kilometrelik 'dalların' oluşum sürecine ışık tuttu

Rus uzmanlar, Dünya'nın içindeki 300 kilometrelik 'dalların' oluşum sürecine ışık tuttu

Rusya'da Ural Devlet Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dünya'nın çekirdeğindeki süreçleri tanımlayan bir model önerdi. Modelde gezegenimizin içinde yer alan... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T15:08+0300

2023-11-30T15:08+0300

2023-11-30T15:08+0300

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Crystals dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre Ural Devlet Üniversitesi uzmanları, Dünya'nın içinde 300 kilometrelik 'dalların' nasıl oluştuğunu ortaya koydu.Rus uzmanların sunduğu modele göre gezegenimizin çekirdeği, aralarında 'gevşek' bir katmanın bulunduğu katı iç ve sıvı dış kısımdan oluşmuş durumda. Çekirdeğin katı kısmının yüzeyinde karmaşık dallı kristaller, yani dendritler oluşuyor.Dünya'nın çekirdeğinin kristalleşmesi, gezegenin yüzeyinde oluşan kristallerden çok farklı koşullar altında gerçekleşiyor. Uzmanlar, söz konusu temel farkları 'son derece yavaş kristalleşme hızı, faz dönüşüm sıcaklığının basınca olan güçlü bağımlılığı, katılaşmış çekirdeğin çevredeki sıvıya kıyasla daha yüksek sıcaklığa sahip olması ve katılaşma sürecinde konveksiyonun önemli etkisi' olarak sıraladı.Ural Devlet Üniversitesi Çok Ölçekli Matematiksel Modelleme Laboratuvarı Şefi Dmitriy Aleksandrov, Dünya'nın çekirdek sıcaklığının 5000-6000 santigrat derece olduğunun değerlendirildiğini belirterek "Çekirdek esasen demirden oluştuğu için tüm gezegenin kütlesinin yaklaşık üçte biri ağırlığındadır. Gezegenin en derin merkez kısmında, yaklaşık 1300 km yarıçaplı katı iç bölge ve sıvı (erimiş) dış bölge bulunuyor" dedi.Dış sıvı kısmın iç katı kısmı sardığını ve etrafında dolaştığını söyleyen Aleksandrov, "Bu kısımlar arasında hem katı hem de sıvı fazların bulunduğu 'gevşek' bir geçiş katmanı var. Gevşek katman, aynı anda çekirdeğin hem iç hem de dış kısımlarının özelliklerine sahiptir" bilgisini paylaştı.Uzmanlar, gezegenin katmanlarının sınırlarında meydana gelen süreçleri anlamak için katı ve sıvı katmanların varlığını hesaba katarak kristalleşmenin matematiksel modellemesini gerçekleştirdi. Araştırmacılar, geliştirilen model yardımıyla çekirdeğin katı kısmındaki yabancı maddelerin oranını ve yoğunluğunu, iki fazlı bölgenin kalınlığını, sıvı hareketinin ortalama hızını ve dendritler arasındaki mesafeleri belirledi.Hesaplamaların yapıyı tanımlamaya ve Dünya'nın çekirdeğinin iki fazlı yüzeyinde olup bitenlerin şemasını oluşturmaya imkan tanıdığını kaydeden Aleksandrov, "Özellikle, farklı yüksekliklerde dendritlerin olabileceğini, bazılarının 300 kilometreye ulaştığını açığa çıkardık. Son derece yavaş, 100 bin yılda yaklaşık 18 metre büyüyorlar. Dendritler arasındaki ortalama mesafe 10 ila 100 metre arasında ve eriyik akışları arasındaki mesafe bir kilometreye ulaşıyor" ifadelerini kullandı.Aleksandrov, dendritler arasındaki mesafenin artan kristalleşme ve erime oranlarının yanı sıra eriyiğin dinamik viskozitesinin artmasıyla azaldığını da ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-ve-abdli-bilim-insanlari-kanitladi-yasam-dunyaya-uzaydan-gelmis-olabilir-1077387938.html

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