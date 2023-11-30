https://sputniknews.com.tr/20231130/rus-4-nesil-arhangelsk-nukleer-denizaltisi-suya-indirildi---1077945222.html

Rus 4. nesil Arhangelsk nükleer denizaltısı, suya indirildi

Rus 4. nesil Arhangelsk nükleer denizaltısı, suya indirildi

Yasen-M sınıfı 4.nesil çok amaçlı Arhangelsk nükleer denizaltısı, Rusya'nın Severodvinsk şehrindeki nükleer denizaltı inşa etmekten sorumlu devlet destekli... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T18:04+0300

2023-11-30T18:04+0300

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arhangelsk

nükleer denizaltı

füze

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64 kişilik mürettebata kadar personel kapasitesine sahip olan denizaltı, 100 güne kadar otonom olarak su altında kalabilir. Kuzey Filosu ve Pasifik Filosunda konuşlandırılacak Arhangelsk nükleer denizaltısının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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