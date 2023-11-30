https://sputniknews.com.tr/20231130/rus-4-nesil-arhangelsk-nukleer-denizaltisi-suya-indirildi---1077945222.html
Rus 4. nesil Arhangelsk nükleer denizaltısı, suya indirildi
Rus 4. nesil Arhangelsk nükleer denizaltısı, suya indirildi
Yasen-M sınıfı 4.nesil çok amaçlı Arhangelsk nükleer denizaltısı, Rusya'nın Severodvinsk şehrindeki nükleer denizaltı inşa etmekten sorumlu devlet destekli... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T18:04+0300
2023-11-30T18:04+0300
2023-11-30T18:04+0300
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64 kişilik mürettebata kadar personel kapasitesine sahip olan denizaltı, 100 güne kadar otonom olarak su altında kalabilir. Kuzey Filosu ve Pasifik Filosunda konuşlandırılacak Arhangelsk nükleer denizaltısının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, yasen-m, rusya, arhangelsk, nükleer denizaltı, füze, инфографика
infografik, yasen-m, rusya, arhangelsk, nükleer denizaltı, füze, инфографика
Rus 4. nesil Arhangelsk nükleer denizaltısı, suya indirildi
Yasen-M sınıfı 4.nesil çok amaçlı Arhangelsk nükleer denizaltısı, Rusya'nın Severodvinsk şehrindeki nükleer denizaltı inşa etmekten sorumlu devlet destekli savunma sanayi üreticisi Sevmash'a ait tersanede inşa salonunun dışına çıkarılarak suya indirildi.
64 kişilik mürettebata kadar personel kapasitesine sahip olan denizaltı, 100 güne kadar otonom olarak su altında kalabilir. Kuzey Filosu ve Pasifik Filosunda konuşlandırılacak Arhangelsk nükleer denizaltısının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.