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Putin’den, hayatını kaybeden Kissinger için taziye mesajı
Putin’den, hayatını kaybeden Kissinger için taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş Dönemi diplomatı olarak ünlenen eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T11:32+0300
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abd
henry kissinger
vladimir putin
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Kremlin resmi internet sayfasında yayınlanan mesajında eşi Nancy Kissinger’a hitap eden Rus lider, onlarca yıldır dünya çapında hak ettiği önemli bir yetkiye sahip olan, bilge ve ileri görüşlü bir devlet adamı olarak bilinen seçkin bir diplomatın vefat ettiğini vurgularken, “Henry Kissinger'ın adı, bir zamanlar uluslararası gerilimlerde yumuşamayı ve küresel güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunan en önemli Sovyet-Amerikan anlaşmalarına varılmasını mümkün kılan pragmatik bir dış politika çizgisiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır” ifadelerini kullandı.Mesajının devamında, Kissinger gibi derin ve olağanüstü bir kişilikle birçok kez kişisel olarak iletişim kurma fırsatı olduğunu anımsatan Putin, “Şüphesiz onunla (Henry Kissinger) yaşadığım en güzel anıları her zaman hatırlayacağım” sözlerine yer verirken, taziye mesajını “Bu acı karşısında öncelikle size ve merhumun tüm yakınlarına metanet diliyorum” diye sonlandırdı.Medvedev: Beyaz Saray’da onun gibilerden eser kalmadıKissinger’ın vefatıyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın gerçekleri dikkate aldığını ve yalnızca ABD politikasının kurallarını takip etmekle kalmadığını vurgularken, Amerikan yönetiminde ve Batı dünyasında böyle insanların bulunmadığını söyledi.Medvedev, “Henry Kissinger öldü. Uzun yıllar ülkesine fedakarca hizmet etti. Aynı zamanda gerçekleri dikkate alan, sadece Amerikan dış politikasının kurallarını takip etmeyen bir pragmatist bir politikacıydı. Şimdi onun gibi insanlardan ne Beyaz Saray’da ne de Batı dünyasında eser kalmadı” dedi.Soğuk Savaş Dönemi'nin ünlü ismi ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, 100 yaşında öldüEski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.Kissinger'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada, eski Bakan'ın 100 yaşında Connecticut eyaletindeki evinde, yaşamını yitirdiği duyuruldu.Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kissinger, Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında dışişleri bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.Dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararlarıyla bilinen Kissinger, özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında yaygın bir şekilde kınandı.Kamboçya'ya atılanların çoğunun savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam eden misket bombaları olması, Kissinger'ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20220612/kissinger-cinin-avrupadaki-ileri-karakolu-olmamasi-icin-rusyanin-cikarlarini-gozetmeliyiz-1057324272.html
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rusya, abd, henry kissinger, vladimir putin, kremlin
rusya, abd, henry kissinger, vladimir putin, kremlin

Putin’den, hayatını kaybeden Kissinger için taziye mesajı

11:32 30.11.2023 (güncellendi: 11:34 30.11.2023)
© KremlinPutin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger
Putin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş Dönemi diplomatı olarak ünlenen eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın 100 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle eşi Nancy Kissinger’a taziye mesajı gönderdi.
Kremlin resmi internet sayfasında yayınlanan mesajında eşi Nancy Kissinger’a hitap eden Rus lider, onlarca yıldır dünya çapında hak ettiği önemli bir yetkiye sahip olan, bilge ve ileri görüşlü bir devlet adamı olarak bilinen seçkin bir diplomatın vefat ettiğini vurgularken, “Henry Kissinger'ın adı, bir zamanlar uluslararası gerilimlerde yumuşamayı ve küresel güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunan en önemli Sovyet-Amerikan anlaşmalarına varılmasını mümkün kılan pragmatik bir dış politika çizgisiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır” ifadelerini kullandı.
Mesajının devamında, Kissinger gibi derin ve olağanüstü bir kişilikle birçok kez kişisel olarak iletişim kurma fırsatı olduğunu anımsatan Putin, “Şüphesiz onunla (Henry Kissinger) yaşadığım en güzel anıları her zaman hatırlayacağım” sözlerine yer verirken, taziye mesajını “Bu acı karşısında öncelikle size ve merhumun tüm yakınlarına metanet diliyorum” diye sonlandırdı.

Medvedev: Beyaz Saray’da onun gibilerden eser kalmadı

Kissinger’ın vefatıyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın gerçekleri dikkate aldığını ve yalnızca ABD politikasının kurallarını takip etmekle kalmadığını vurgularken, Amerikan yönetiminde ve Batı dünyasında böyle insanların bulunmadığını söyledi.
Medvedev, “Henry Kissinger öldü. Uzun yıllar ülkesine fedakarca hizmet etti. Aynı zamanda gerçekleri dikkate alan, sadece Amerikan dış politikasının kurallarını takip etmeyen bir pragmatist bir politikacıydı. Şimdi onun gibi insanlardan ne Beyaz Saray’da ne de Batı dünyasında eser kalmadı” dedi.

Soğuk Savaş Dönemi'nin ünlü ismi ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, 100 yaşında öldü

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.
Kissinger'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada, eski Bakan'ın 100 yaşında Connecticut eyaletindeki evinde, yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kissinger, Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında dışişleri bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.
Dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararlarıyla bilinen Kissinger, özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında yaygın bir şekilde kınandı.
Kamboçya'ya atılanların çoğunun savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam eden misket bombaları olması, Kissinger'ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti.
Henry Kissinger- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
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Kissinger: Çin'in Avrupa'daki ileri karakolu olmaması için Rusya'nın çıkarlarını gözetmeliyiz
12 Haziran 2022, 23:51
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