https://sputniknews.com.tr/20231130/prof-dr-muftuoglu-saglikli-seker-yoktur-1077938831.html

Prof. Dr. Müftüoğlu: Sağlıklı şeker yoktur

Prof. Dr. Müftüoğlu: Sağlıklı şeker yoktur

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Üzülerek belirteyim ki onlar daha çok para kazandıkça biz daha çok sağlık kaybediyoruz. Net ve açık olarak başlıktaki cümleyi bir... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T08:58+0300

2023-11-30T08:58+0300

2023-11-30T08:58+0300

yaşam

şeker

şeker

sağlık

osman müftüoğlu

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, farklı tanımlar ve isimlerle insan bedenine şeker sokmaya çalışan bazı gıda üreticileri olduğunu belirterek, "Üzülerek belirteyim ki onlar daha çok para kazandıkça biz daha çok sağlık kaybediyoruz. Net ve açık olarak başlıktaki cümleyi bir kez daha tekrarlayalım, sağlıklı şeker yoktur" diye yazdı.Paketlenmiş gıdaları satın alırken, içinde aşırı şeker yükü bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Müftüoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında "Unutmayalım ki sağlıklı oldukları için güvenle yiyip içtiğimiz pek çok değerli gıda, içlerine eklenen gereksiz ve aşırı şeker yükü nedeniyle sağlığımızı bozabiliyor. Örnek mi? Meyveli yoğurtlar... İçine meyve suyu tadı ve kokusunu taklit eden kimyasallar eklenmiş, bir de üstüne bolca şeker yüklenmiş gazlı maden suları, şeker deposu kahvaltılık gevrekler... Bu örnekleri daha da çoğaltıp canınızı daha da sıkmak istemem" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231113/arastirma-cay-potansiyel-bir-gunes-isigi-koruyucusu-1077340332.html

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şeker, şeker, sağlık, osman müftüoğlu