https://sputniknews.com.tr/20231130/prof-dr-muftuoglu-saglikli-seker-yoktur-1077938831.html
Prof. Dr. Müftüoğlu: Sağlıklı şeker yoktur
Prof. Dr. Müftüoğlu: Sağlıklı şeker yoktur
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Üzülerek belirteyim ki onlar daha çok para kazandıkça biz daha çok sağlık kaybediyoruz. Net ve açık olarak başlıktaki cümleyi bir... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T08:58+0300
2023-11-30T08:58+0300
2023-11-30T08:58+0300
yaşam
şeker
şeker
sağlık
osman müftüoğlu
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, farklı tanımlar ve isimlerle insan bedenine şeker sokmaya çalışan bazı gıda üreticileri olduğunu belirterek, "Üzülerek belirteyim ki onlar daha çok para kazandıkça biz daha çok sağlık kaybediyoruz. Net ve açık olarak başlıktaki cümleyi bir kez daha tekrarlayalım, sağlıklı şeker yoktur" diye yazdı.Paketlenmiş gıdaları satın alırken, içinde aşırı şeker yükü bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Müftüoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında "Unutmayalım ki sağlıklı oldukları için güvenle yiyip içtiğimiz pek çok değerli gıda, içlerine eklenen gereksiz ve aşırı şeker yükü nedeniyle sağlığımızı bozabiliyor. Örnek mi? Meyveli yoğurtlar... İçine meyve suyu tadı ve kokusunu taklit eden kimyasallar eklenmiş, bir de üstüne bolca şeker yüklenmiş gazlı maden suları, şeker deposu kahvaltılık gevrekler... Bu örnekleri daha da çoğaltıp canınızı daha da sıkmak istemem" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/arastirma-cay-potansiyel-bir-gunes-isigi-koruyucusu-1077340332.html
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şeker, şeker, sağlık, osman müftüoğlu
şeker, şeker, sağlık, osman müftüoğlu
Prof. Dr. Müftüoğlu: Sağlıklı şeker yoktur
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Üzülerek belirteyim ki onlar daha çok para kazandıkça biz daha çok sağlık kaybediyoruz. Net ve açık olarak başlıktaki cümleyi bir kez daha tekrarlayalım, sağlıklı şeker yoktur" diye yazdı.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, farklı tanımlar ve isimlerle insan bedenine şeker sokmaya çalışan bazı gıda üreticileri olduğunu belirterek, "Üzülerek belirteyim ki onlar daha çok para kazandıkça biz daha çok sağlık kaybediyoruz. Net ve açık olarak başlıktaki cümleyi bir kez daha tekrarlayalım, sağlıklı şeker yoktur" diye yazdı.
Paketlenmiş gıdaları satın alırken, içinde aşırı şeker yükü bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Müftüoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında
"Unutmayalım ki sağlıklı oldukları için güvenle yiyip içtiğimiz pek çok değerli gıda, içlerine eklenen gereksiz ve aşırı şeker yükü nedeniyle sağlığımızı bozabiliyor. Örnek mi? Meyveli yoğurtlar... İçine meyve suyu tadı ve kokusunu taklit eden kimyasallar eklenmiş, bir de üstüne bolca şeker yüklenmiş gazlı maden suları, şeker deposu kahvaltılık gevrekler... Bu örnekleri daha da çoğaltıp canınızı daha da sıkmak istemem
" ifadelerini kullandı.