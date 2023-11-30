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https://sputniknews.com.tr/20231130/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-harektinda-bugune-kadar-647-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1077946474.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 647 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T12:22+0300
2023-11-30T12:22+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe-kilit harekatı
suriye
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı’nın devletin bekası, Türkiye’nin savunma ve güvenliği için çalışmalara azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildirerek, “Tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren bin 976’ya, 24 Temmuz 2015’ten itibaren ise 39 bin 319’a ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:Pençe-Kilit’te bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirildi18 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit Harekatı’na ilişkin istatistikleri paylaşan Aktürk, “Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir” diye konuştu.Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik olarak yıl başından bu yana 461 taciz atışının gerçekleştiğini bildiren Aktürk, “1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 461 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 31’i son bir haftada olmak üzere 1408 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” açıklamasında bulundu.Sınırda yoğun ve etkin tedbirler alındığını hatırlatan Aktürk, “Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 4’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 5’i teröristtir. 2 bin 391 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 687’ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 406’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 581 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 194 bin 157 olmuştur. Ayrıca icra edilen operasyonlarda 10 kilogramı geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak’tan itibaren 15 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.İsrail ve Filistin’de 7 Ekim’den bu yana devam eden gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini bildiren Aktürk, “Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın Gazze’deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin amasız ve fakatsız gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi iki devletli ve adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/milli-savunma-bakanligi-bu-yilin-basindan-itibaren-bin-868-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1077451449.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı, suriye, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı, suriye, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirildi

12:22 30.11.2023
© DHATürk askeri, TSK, Türk ordusu
Türk askeri, TSK, Türk ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 647 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı’nın devletin bekası, Türkiye’nin savunma ve güvenliği için çalışmalara azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildirerek, “Tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren bin 976’ya, 24 Temmuz 2015’ten itibaren ise 39 bin 319’a ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.
Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:
24 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Yine 29 Kasım’da Irak’ın kuzeyinde Sinath-Haftanin bölgesinde bir yeraltı sığınağında tespit edilen 10 terörist SİHA atışı ve müteakiben icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiştir.

Pençe-Kilit’te bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirildi

18 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit Harekatı’na ilişkin istatistikleri paylaşan Aktürk, “Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir” diye konuştu.
Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik olarak yıl başından bu yana 461 taciz atışının gerçekleştiğini bildiren Aktürk, “1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 461 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 31’i son bir haftada olmak üzere 1408 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” açıklamasında bulundu.
Sınırda yoğun ve etkin tedbirler alındığını hatırlatan Aktürk, “Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 4’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 5’i teröristtir. 2 bin 391 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 687’ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 406’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 581 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 194 bin 157 olmuştur. Ayrıca icra edilen operasyonlarda 10 kilogramı geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak’tan itibaren 15 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.
İsrail ve Filistin’de 7 Ekim’den bu yana devam eden gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini bildiren Aktürk, “Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın Gazze’deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin amasız ve fakatsız gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi iki devletli ve adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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Milli Savunma Bakanlığı: Bu yılın başından itibaren bin 868 terörist etkisiz hale getirildi
16 Kasım, 10:57
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