https://sputniknews.com.tr/20231130/kurtulmus-meclis-anayasa-yapma-gucune-sahip-degil-demek-askerin-dipcigiyle-yapariz-demektir-1077944444.html
Kurtulmuş: 'Meclis anayasa yapma gücüne sahip değil' demek, 'askerin dipçiğiyle yaparız' demektir
Kurtulmuş: 'Meclis anayasa yapma gücüne sahip değil' demek, 'askerin dipçiğiyle yaparız' demektir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir"... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T11:40+0300
2023-11-30T11:40+0300
2023-11-30T11:40+0300
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meclis, numan kurtulmuş
Kurtulmuş: 'Meclis anayasa yapma gücüne sahip değil' demek, 'askerin dipçiğiyle yaparız' demektir
Ayrıntılar geliyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir" dedi.