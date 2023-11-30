Kurtulmuş: 'Meclis anayasa yapma gücüne sahip değil' demek, 'askerin dipçiğiyle yaparız' demektir

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir" dedi.