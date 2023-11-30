https://sputniknews.com.tr/20231130/kremlinden-nato-ve-ukrayna-arasindaki-anlasmaya-iliskin-ilk-degerlendirme-yeni-bir-sey-yok-1077948032.html

Kremlin’den NATO ve Ukrayna arasındaki anlaşmaya ilişkin ilk değerlendirme: Yeni bir şey yok

Kremlin’den NATO ve Ukrayna arasındaki anlaşmaya ilişkin ilk değerlendirme: Yeni bir şey yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO ile Kiev arasındaki yeni işbirliği programında herhangi bir yenilik olmadığını vurgularken, ancak ittifakın Ukrayna ile etkileşimi... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T12:52+0300

2023-11-30T12:52+0300

2023-11-30T12:52+0300

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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'deki karargah binasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında yapılan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında alınan kararları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Burada hiçbir yenilik yok, bu ilk işbirliği programı değil. Zaten NATO'nun Ukrayna ile etkileşimi sürdüreceği kesinlikle açıktı” dedi.Moskova'nın bu etkileşimden rahatsızlık duyduğuna da vurgu yapan Peskov, ittifakın eylemlerinin Rusya'nın güvenlik kaygıları açısından provokatif olduğunu da ekledi.NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde düzenlediği basın toplantısında konuşan Stoltenberg, müttefiklerin ve Ukrayna'nın yıllık işbirliği programı üzerinde anlaşmaya vardığını duyurmuş, Ukrayna'ya reformlar konusunda tavsiyelerde bulunduklarını açıklamıştı.Stoltenberg, “Bu kararlar arasında enerji güvenliği, yenilikçilik ve birlikte çalışabilirlik konusunda Kiev ile işbirliğinin yanı sıra yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğü ilkelerinin güçlendirilmesi, insan haklarına destek ve azınlık hakları da dahil olmak üzere Ukrayna'daki reformlar yer alıyor” ifadelerini kullanmıştı.Ermenistan ile İngiltere arasındaki askeri işbirliğine yanıtKremlin Sözcüsü Peskov, KGAÖ’den giderek uzaklaşarak yüzünü Batı'ya dönen Ermenistan’ın İngiltere ile askeri işbirliği anlaşması imzalamasıyla ilgili değerlendirmesinde, “Ermenistan, uygun gördüğü devletlerle ikili ilişkiler geliştiren egemen bir ülkedir” ifadelerini kullandı.Ermenistan’ı Rusya’ya ‘dost bir ülke’ olarak adlandıran Peskov, Erivan’ın Moskova’nın müttefiki olduğunun altını çizerek “Ve inandığımız müttefik ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.Bir gün önce resmi açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı, Londra'daki altıncı ikili savunma stratejik istişarelerinin sonuçlarının ardından Ermenistan ve İngiltere’nin 2023-2024 askeri işbirliği programı imzaladığını bildirmişti.Açıklamanın devamında, “Görüşmeler sonucunda, Ermenistan Savunma Bakanlığı Savunma Politikası ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan ve İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Politikaları Daire Başkanı David Morgan, savunma alanında 2023-2024 yılını içeren Ermeni-İngiliz işbirliği programına ilişkin bir anlaşma imzalamıştır” denildi.Ayvazyan'ın istişareler sırasında İngilizlere, Ermenistan'daki güvenlik durumunu, Erivan'ın ‘bölgesel barış ve istikrarı’ sağlamak için attığı adımları ve Ermeni silahlı kuvvetlerinde yürütülen geniş çaplı reformları anlattığı kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-parlamentosu-baskani-avrupa-ile-aramizdaki-yakinlasma-kalici-olmali-1077721877.html

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rusya, nato, ukrayna, ermenistan, kremlin, brüksel, erivan, avrupa birliği, ingiltere, dmitriy peskov