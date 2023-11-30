https://sputniknews.com.tr/20231130/hollanda-savunma-bakani-savaslari-onlemek-istiyorsak-savasa-uygun-hale-gelmemiz-gerek-1077963313.html
Hollanda Savunma Bakanı: Savaşları önlemek istiyorsak savaşa uygun hale gelmemiz gerek
Hollanda Savunma Bakanı: Savaşları önlemek istiyorsak savaşa uygun hale gelmemiz gerek
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Avrupalı müttefiklerine Rusya ve diğer tehditlere karşı etkili bir caydırıcılık sağlamak için savunma yatırımlarını... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T18:57+0300
2023-11-30T18:57+0300
2023-11-30T18:57+0300
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kajsa ollongren
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Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ollongren, Avrupa'nın silah ve mühimmat üretimini hızlandırması gerektiğinin elzem olduğunu dile getirdi.Avrupa ülkelerinin caydırıcılık konusunda yeniden harekete geçmesini isteyen Ollongren, "Bu konuda uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalıyız. Bu da savunmaya yönelik yapısal yatırımlar yapmak, silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek anlamına geliyor. Çünkü AB sert güce sahip olmadan yumuşak güç olamaz" diye konuştu.Avrupa ülkelerinin savaşları önlemek istiyorlarsa savaşa uygun hale gelmeleri gerektiğini savunan Ollongren açıklamasında"Bunun için stoklarımızı, mühimmatımızı, yakıtımızı, teçhizatımızı yenilememiz, Avrupa savunma sanayinin üretim kapasitesini arttırmamız gerekiyor" cümlelerine yer verdi.Ollongren, konferans çerçevesinde Alman mevkidaşı Boris Pistorius ile savunma alanında ikili ilişkiler ve uluslararası güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geldi.Bakanlar daha sonra iki komşu ülke arasında güvenlik ve savunma işbirliğini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzaladı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/ab-konseyi-baskani-michel-ab-ulkelerinin-savunmada-tek-pazar-kurmasini-onerdi-1077959717.html
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avrupa birliği, hollanda, hollanda savunma bakanlığı, kajsa ollongren, boris pistorius, almanya savunma bakanlığı, ab
avrupa birliği, hollanda, hollanda savunma bakanlığı, kajsa ollongren, boris pistorius, almanya savunma bakanlığı, ab
Hollanda Savunma Bakanı: Savaşları önlemek istiyorsak savaşa uygun hale gelmemiz gerek
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Avrupalı müttefiklerine Rusya ve diğer tehditlere karşı etkili bir caydırıcılık sağlamak için savunma yatırımlarını artırma çağrısında bulundu.
Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ollongren, Avrupa'nın silah ve mühimmat üretimini hızlandırması gerektiğinin elzem olduğunu dile getirdi.
Avrupa ülkelerinin caydırıcılık konusunda yeniden harekete geçmesini isteyen Ollongren, "Bu konuda uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalıyız. Bu da savunmaya yönelik yapısal yatırımlar yapmak, silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek anlamına geliyor. Çünkü AB sert güce sahip olmadan yumuşak güç olamaz" diye konuştu.
Avrupa ülkelerinin savaşları önlemek istiyorlarsa savaşa uygun hale gelmeleri gerektiğini savunan Ollongren açıklamasında"Bunun için stoklarımızı, mühimmatımızı, yakıtımızı, teçhizatımızı yenilememiz, Avrupa savunma sanayinin üretim kapasitesini arttırmamız gerekiyor" cümlelerine yer verdi.
Ollongren, konferans çerçevesinde Alman mevkidaşı Boris Pistorius ile savunma alanında ikili ilişkiler ve uluslararası güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geldi.
Bakanlar daha sonra iki komşu ülke arasında güvenlik ve savunma işbirliğini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzaladı.