https://sputniknews.com.tr/20231130/fransada-hukumet-uyeleri-telegram-whatsapp-ve-signal-uygulamalari-kullanmayacak-1077949048.html
Fransa'da hükümet üyeleri Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak
Fransa'da hükümet üyeleri Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak
Fransa'da hükümet üyelerine, Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kullanmamaları talimatı verildi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T13:16+0300
2023-11-30T13:16+0300
2023-11-30T13:16+0300
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Le Figaro'nun haberine göre, Başbakanlık Ofisinden servis edilen genelgede, hükümet temsilcilerinden Telegram, WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını telefonlarından silmeleri istendi.Gizli bilgiler içeren görüşmeler için ‘güvenliğin güçlendirilmesi’ amaçlanan genelgede, hükümet üyelerinin en geç 8 Aralık'a kadar yerli Olvid mesajlaşma uygulamasını kurmaları gerektiği kaydedildi.Genelgede, Olvid uygulamasının Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansından (ANSSI) ‘birinci seviyede güvenlik sertifikası alan tek uygulama’ olduğu belirtildi.Olvid yazılım şirketi, 2019'da iki Fransız siber güvenlik uzmanı tarafından kurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230914/veli-ogretmen-iliskisinde-whatsapp-cikmazi-saat-fark-etmeksizin-mesaj-atiliyor-tartisma-cikiyor-1075464050.html
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fransa, whatsapp, signal, telegram, haberleşme, kısa mesaj, mesajlaşma, hükümet, bürokrat
fransa, whatsapp, signal, telegram, haberleşme, kısa mesaj, mesajlaşma, hükümet, bürokrat
Fransa'da hükümet üyeleri Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak
Fransa'da hükümet üyelerine, Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kullanmamaları talimatı verildi.
Le Figaro'nun haberine göre, Başbakanlık Ofisinden servis edilen genelgede, hükümet temsilcilerinden Telegram, WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını telefonlarından silmeleri istendi.
Gizli bilgiler içeren görüşmeler için ‘güvenliğin güçlendirilmesi’ amaçlanan genelgede, hükümet üyelerinin en geç 8 Aralık'a kadar yerli Olvid mesajlaşma uygulamasını kurmaları gerektiği kaydedildi.
Genelgede, Olvid uygulamasının Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansından (ANSSI) ‘birinci seviyede güvenlik sertifikası alan tek uygulama’ olduğu belirtildi.
Olvid yazılım şirketi, 2019'da iki Fransız siber güvenlik uzmanı tarafından kurulmuştu.