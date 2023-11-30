https://sputniknews.com.tr/20231130/fransada-hukumet-uyeleri-telegram-whatsapp-ve-signal-uygulamalari-kullanmayacak-1077949048.html

Fransa'da hükümet üyeleri Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak

Fransa'da hükümet üyeleri Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak

Fransa'da hükümet üyelerine, Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kullanmamaları talimatı verildi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T13:16+0300

2023-11-30T13:16+0300

2023-11-30T13:16+0300

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Le Figaro'nun haberine göre, Başbakanlık Ofisinden servis edilen genelgede, hükümet temsilcilerinden Telegram, WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını telefonlarından silmeleri istendi.Gizli bilgiler içeren görüşmeler için ‘güvenliğin güçlendirilmesi’ amaçlanan genelgede, hükümet üyelerinin en geç 8 Aralık'a kadar yerli Olvid mesajlaşma uygulamasını kurmaları gerektiği kaydedildi.Genelgede, Olvid uygulamasının Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansından (ANSSI) ‘birinci seviyede güvenlik sertifikası alan tek uygulama’ olduğu belirtildi.Olvid yazılım şirketi, 2019'da iki Fransız siber güvenlik uzmanı tarafından kurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230914/veli-ogretmen-iliskisinde-whatsapp-cikmazi-saat-fark-etmeksizin-mesaj-atiliyor-tartisma-cikiyor-1075464050.html

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fransa, whatsapp, signal, telegram, haberleşme, kısa mesaj, mesajlaşma, hükümet, bürokrat