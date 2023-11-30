https://sputniknews.com.tr/20231130/eski-pentagon-gorevlisi-brien-abd-rusya-ile-dogrudan-catismayi-goze-alamaz-1077956721.html
Eski Pentagon görevlisi Brien: ABD, Rusya ile doğrudan çatışmayı göze alamaz
Eski Pentagon görevlisi Brien: ABD, Rusya ile doğrudan çatışmayı göze alamaz
Eski Pentagon yetkilisi Stephen Brien, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesinin beklenen sonuçları vermeyeceğini belirtti. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T16:00+0300
2023-11-30T16:00+0300
2023-11-30T16:00+0300
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Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Amerikan Dış Politika Konseyi Başkanı Herman Pirchner ile yaptığı tartışmada, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'yla başa çıkamayacağını söyledi.Brien "Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili olarak ‘Asker gönderin! Deniz piyadelerini gönderin!’ deniyor. Aslında bizim gönderecek kimsemiz yok" dedi.Kiev tarafında çatışmaya katılmak üzere bir Amerikan havacılık grubunun gönderilmesinin bile beklenen sonuçları getirmeyeceğine vurgu yapan Brien, Rusya'nın hava savunmasını ‘oldukça sağlam’ ve Rus Su-35 savaş uçaklarını ‘birinci sınıf uçak’ olarak nitelendirdi.Amerikan endüstrisinin Ukrayna'daki teçhizat ve mühimmat tüketimini telafi edemediğine dikkat çeken eski Pentagon yetkilisi, Amerikan savunma fabrikalarının modası geçmiş teknolojilere sahip birer ‘ter dökme atölyesi’ olduğunu belirterek, çalışma koşullarının kötü olması nedeniyle Amerikalıların askeri üretimde çalışmak istemediklerini kaydetti.Brien, "Seçenek şu; NATO çatışmaya katılacak. Biz orada (Ukrayna'da) savaşa hazır mıyız? Kesinlikle hayır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kuleba-kievin-muttefiklerini-onu-koruyan-fil-surusune-benzetti-1077915015.html
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rusya, ukrayna, abd, nato, kiev, washington
Eski Pentagon görevlisi Brien: ABD, Rusya ile doğrudan çatışmayı göze alamaz
Eski Pentagon yetkilisi Stephen Brien, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesinin beklenen sonuçları vermeyeceğini belirtti.
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Amerikan Dış Politika Konseyi Başkanı Herman Pirchner ile yaptığı tartışmada, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'yla başa çıkamayacağını söyledi.
Brien "Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili olarak ‘Asker gönderin! Deniz piyadelerini gönderin!’ deniyor. Aslında bizim gönderecek kimsemiz yok" dedi.
Kiev tarafında çatışmaya katılmak üzere bir Amerikan havacılık grubunun gönderilmesinin bile beklenen sonuçları getirmeyeceğine vurgu yapan Brien, Rusya'nın hava savunmasını
‘oldukça sağlam’ ve Rus Su-35 savaş uçaklarını ‘birinci sınıf uçak
’ olarak nitelendirdi.
Amerikan endüstrisinin Ukrayna'daki teçhizat ve mühimmat tüketimini telafi edemediğine dikkat çeken eski Pentagon yetkilisi, Amerikan savunma fabrikalarının modası geçmiş teknolojilere sahip birer ‘ter dökme atölyesi’ olduğunu belirterek, çalışma koşullarının kötü olması nedeniyle Amerikalıların askeri üretimde çalışmak istemediklerini kaydetti.
Brien, "Seçenek şu; NATO çatışmaya katılacak. Biz orada (Ukrayna'da) savaşa hazır mıyız? Kesinlikle hayır” ifadelerini kullandı.