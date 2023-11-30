Türkiye
46 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litre akaryakıta el kondu
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https://sputniknews.com.tr/20231130/dolar-29-lira-sinirinda-1077938098.html
Dolar 29 lira sınırına dayandı
Dolar 29 lira sınırına dayandı
İstanbul serbest piyasada dolar 28.97 liradan, euro 31.82 liradan güne başladı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
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Dolar 29 lira sınırına dayandı
08:37 30.11.2023
(güncellendi:
08:38 30.11.2023
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