Bakan Şimşek: Özel tüketim daraldı, yatırım ve ihracat arttı
10:33 30.11.2023 (güncellendi: 10:46 30.11.2023)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. (
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alındığını belirtti. Şimşek "Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı" dedi.
Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9'la beklentilerin üzerinde büyüdü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Şimşek "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı. Politikalarımıza enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş, makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz. Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı" açıklaması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Şimşek "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı. Politikalarımıza enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş, makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz. Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı" açıklaması yaptı.