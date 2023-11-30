https://sputniknews.com.tr/20231130/bakan-simsek-ozel-tuketim-daraldi-yatirim-ve-ihracat-artti-1077941522.html

Bakan Şimşek: Özel tüketim daraldı, yatırım ve ihracat arttı

Bakan Şimşek: Özel tüketim daraldı, yatırım ve ihracat arttı

Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T10:33+0300

2023-11-30T10:33+0300

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ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

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Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9'la beklentilerin üzerinde büyüdü.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi.Bakan Şimşek "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı. Politikalarımıza enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş, makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz. Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı" açıklaması yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/ucuncu-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1077940816.html

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mehmet şimşek, ekonomi