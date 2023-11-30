https://sputniknews.com.tr/20231130/almanya-cumhurbaskani-havaalaninda-30-dakika-bekletildi-1077943102.html

Almanya Cumhurbaşkanı havaalanında 30 dakika bekletildi

Almanya Cumhurbaşkanı havaalanında 30 dakika bekletildi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın İsrail ve Umman’ın ardından ziyaret ettiği Katar'da karşılanma şekli Alman basınında gündem oldu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T11:30+0300

2023-11-30T11:30+0300

2023-11-30T11:30+0300

dünya

frank-walter steinmeier

almanya

doha

katar

katar emiri tamim bin hamad el tani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/02/1056018402_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b228d1e674e665787341b25c2513487d.jpg

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Katar'ın başkenti Doha'daki havaalanında inişten sonra yaklaşık 30 dakika uçağın kapısında bekletildi.Alman gazetelerinde yer alan haberlerde, Steinmeier’ın Doha Uluslararası Havaalanı’nda inişten sonra uçağın kapısında yaklaşık 30 dakika boyunca bekletildiği ifade edildi. Havalimanında bekletilmesinin ardından Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi tarafından karşılanan Steinmeier’ın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani ile görüşmesine zamanında gittiği belirtildi. Söz konusu olay Alman basınında manşetlere taşınırken, Katar’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Steinmeier, dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ülkeden ayrıldı. Steinmeier'in havalimanında bekletilmesi, Almanya'nın İsrail politikasına tepki olarak yorumlandı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gazze'de binlerce kişinin ölmesine neden olan İsrail ordusunu kendisini savunduğu için kınanamayacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231128/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-israilde-1077850231.html

almanya

doha

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

frank-walter steinmeier, almanya, doha, katar, katar emiri tamim bin hamad el tani