https://sputniknews.com.tr/20231130/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-kandemirden-mhp-ile-ittifak-degerlendirmesi-1077934282.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’den 'MHP ile ittifak' değerlendirmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’den 'MHP ile ittifak' değerlendirmesi
AK Partili Kandemir, 31 Mart yerel seçimleri MHP ile yapılması planlanan ittifak sorusu üzerine “Bu ittifakın anlayışı görevin kimde olduğuna bakmadan hizmet... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T01:33+0300
2023-11-30T01:33+0300
2023-11-30T01:33+0300
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mhp
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ak parti
ittifak
recep tayyip erdoğan
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Yaklaşan yerel seçimler öncesinde il teşkilatları ile istişare toplantısı gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Karabük’te parti mensuplarıyla bir araya geldi.Partililerle gerçekleşen istişare toplantısı öncesi basına açık bölümde konuşan Kandemir, AK Parti siyasetinin, millete hizmeti esas alan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.Yaklaşan yerel seçimlerde ellerinden gelen gayreti koyarak, projelerle, heyecanla milletin huzuruna bir kere daha çıkacaklarını söyleyen Kandemir, şu değerlendirmelerde bulundu:'Koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz'31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP ile ittifak konusunda gelişme olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Kardemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya geldiğini hatırlatarak, değerlendirmelerini yaptıktan sonra kendilerinin de paylaşacaklarını söyledi.Kandemir, “Ama şu ifade etmek isteriz ve altını çizeriz, bu ittifakın anlayışı görevin kimde olduğuna bakmadan hizmet etmeyi bize söyler. Dolayısıyla bir hiçbir ilimizde bakmıyoruz. Bu ittifak bizim açımızdan son derece değerli ve önemlidir. Bir anlayış ve değerler birlikteliğidir. Yani biz diğer ittifaklar gibi koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz. Biz değerler üzerinde bir araya gelen bir ittifakız. Bu ittifakın ruhu sadece genel seçimler değil, yerel seçimlerde de muhafaza olacaktır, derinleşecektir, biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla yani ne olursa olsun, hangi sonuç çıkarsa çıksın bizim arkadaşlarımız, teşkilatlarımız bu değer birlikteliği anlayışını güçlendirecek siyaseti yapmaya devam edecekler. Söylemlerimizi, duruşumuzu, projelerimizi aktarırken bu anlayış üzerine siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz bunu Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli buluyoruz. Son derece önemli görüyoruz. Biz bunu hizmet yarışı olarak görüyoruz" diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231130/umit-ozdagdan-aksenere-ozgur-ozel-cagrisi-vatanseverleri-hdp-ile-ittifak-icerisine-suruklemeyin-1077932832.html
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karabük, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, ittifak, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
karabük, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, ittifak, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’den 'MHP ile ittifak' değerlendirmesi
AK Partili Kandemir, 31 Mart yerel seçimleri MHP ile yapılması planlanan ittifak sorusu üzerine “Bu ittifakın anlayışı görevin kimde olduğuna bakmadan hizmet etmeyi bize söyler. Bu ittifak bizim açımızdan son derece değerli ve önemlidir. Bir anlayış ve değerledir. Yani biz diğer ittifaklar gibi koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz" dedi.
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde il teşkilatları ile istişare toplantısı gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Karabük’te parti mensuplarıyla bir araya geldi.
Partililerle gerçekleşen istişare toplantısı öncesi basına açık bölümde konuşan Kandemir, AK Parti siyasetinin, millete hizmeti esas alan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.
Yaklaşan yerel seçimlerde ellerinden gelen gayreti koyarak, projelerle, heyecanla milletin huzuruna bir kere daha çıkacaklarını söyleyen Kandemir, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Cumhur İttifakı olarak bu anlayışa uygun bir şekilde siyaset yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah 15 Temmuz'daki bu birlikteliği memlekete, millete dair olan heyecanımızı çok daha ileriye taşıyacağız. İnşallah teşkilatlarımızın kendi içerisindeki birlik ve beraberliğiyle bu hizmet etme yarışında milletimiz teveccüh gösterirse yerelde de inşallah bayrağı daha yukarılara taşımayı arzu ediyoruz ve bekliyoruz. Bugün şöyle ilçelerimizde ilimizde teşkilatımızda, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizde hasbihal edecek, değerlendirmemizi yapacak, yol haritamızı çıkartacağız."
'Koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz'
31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP ile ittifak konusunda gelişme olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Kardemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya geldiğini hatırlatarak, değerlendirmelerini yaptıktan sonra kendilerinin de paylaşacaklarını söyledi.
Kandemir, “Ama şu ifade etmek isteriz ve altını çizeriz, bu ittifakın anlayışı görevin kimde olduğuna bakmadan hizmet etmeyi bize söyler. Dolayısıyla bir hiçbir ilimizde bakmıyoruz. Bu ittifak bizim açımızdan son derece değerli ve önemlidir. Bir anlayış ve değerler birlikteliğidir. Yani biz diğer ittifaklar gibi koltuk pazarlıkları yapan bir ittifak değiliz. Biz değerler üzerinde bir araya gelen bir ittifakız. Bu ittifakın ruhu sadece genel seçimler değil, yerel seçimlerde de muhafaza olacaktır, derinleşecektir, biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla yani ne olursa olsun, hangi sonuç çıkarsa çıksın bizim arkadaşlarımız, teşkilatlarımız bu değer birlikteliği anlayışını güçlendirecek siyaseti yapmaya devam edecekler. Söylemlerimizi, duruşumuzu, projelerimizi aktarırken bu anlayış üzerine siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz bunu Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli buluyoruz. Son derece önemli görüyoruz. Biz bunu hizmet yarışı olarak görüyoruz" diye kaydetti.