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46 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litre akaryakıta el kondu
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Ahmet Hakan: Dolandırıcılık tarihinin en beceriksizi Seçil Erzan
Ahmet Hakan: Dolandırıcılık tarihinin en beceriksizi Seçil Erzan
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 30.11.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yüksek kar vaadiyle birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tefecilerin elinde oyuncak haline geldiğini ifade etti:Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231130/arda-turan-secil-erzan-hakkinda-ilk-kez-konustu-1077936273.html
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seçil erzan, denizbank, ahmet hakan, banka, arda turan

Ahmet Hakan: Dolandırıcılık tarihinin en beceriksizi Seçil Erzan

07:51 30.11.2023
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan,
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yüksek kar vaadiyle birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tefecilerin elinde oyuncak haline geldiğini ifade etti:
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
"Dolandırmış, sonra da parayı başka dolandırıcılara vermiş. O kadar ki kolundaki Rolex saati bile kaptırmış. Tefecilerin, çantacıların, aracıların elinde resmen oyuncak olmuş. Azıcık dişini gösterenle karşılaştığında anında üç kat para vermiş. Ponzi yönteminin en ilkel versiyonunu denemiş. Bu yöntemin yüzkarası haline gelmiş. Dolandırdığı paranın keyfini, üç dakika bile sürememiş. Son iki yılı şöyle geçmiş: Nefes daralması, yürek sıkışması. Öyle beceriksiz bir dolandırıcı ki... Bütün kanıtları etrafa saçmış. Attığı her adımda her şeyi eline yüzüne bulaştırmış. Günü değil saati kurtarmaya çalışmış. Onu bile kurtaramamış. Hayatında hiç dolandırıcılık filmi izlememiş gibi davranmış. Sonunu çok iyi bildiği bir oyunun içinde debelenip durmuş."
arda turan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
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