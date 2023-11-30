https://sputniknews.com.tr/20231130/ahmet-hakan-dolandiricilik-tarihinin-en-beceriksizi-secil-erzan-1077936405.html
Ahmet Hakan: Dolandırıcılık tarihinin en beceriksizi Seçil Erzan
Ahmet Hakan: Dolandırıcılık tarihinin en beceriksizi Seçil Erzan
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T07:51+0300
2023-11-30T07:51+0300
2023-11-30T07:51+0300
türkiye
seçil erzan
denizbank
ahmet hakan
banka
arda turan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yüksek kar vaadiyle birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tefecilerin elinde oyuncak haline geldiğini ifade etti:Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231130/arda-turan-secil-erzan-hakkinda-ilk-kez-konustu-1077936273.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:327_1920x0_80_0_0_8b64ee23432e266cbed50e1a31f2de73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçil erzan, denizbank, ahmet hakan, banka, arda turan
seçil erzan, denizbank, ahmet hakan, banka, arda turan
Ahmet Hakan: Dolandırıcılık tarihinin en beceriksizi Seçil Erzan
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan,
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yüksek kar vaadiyle birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tefecilerin elinde oyuncak haline geldiğini ifade etti:
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
şunları söyledi:
"Dolandırmış, sonra da parayı başka dolandırıcılara vermiş. O kadar ki kolundaki Rolex saati bile kaptırmış. Tefecilerin, çantacıların, aracıların elinde resmen oyuncak olmuş. Azıcık dişini gösterenle karşılaştığında anında üç kat para vermiş. Ponzi yönteminin en ilkel versiyonunu denemiş. Bu yöntemin yüzkarası haline gelmiş. Dolandırdığı paranın keyfini, üç dakika bile sürememiş. Son iki yılı şöyle geçmiş: Nefes daralması, yürek sıkışması. Öyle beceriksiz bir dolandırıcı ki... Bütün kanıtları etrafa saçmış. Attığı her adımda her şeyi eline yüzüne bulaştırmış. Günü değil saati kurtarmaya çalışmış. Onu bile kurtaramamış. Hayatında hiç dolandırıcılık filmi izlememiş gibi davranmış. Sonunu çok iyi bildiği bir oyunun içinde debelenip durmuş."