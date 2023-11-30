Ahmet Hakan: Dolandırıcılık tarihinin en beceriksizi Seçil Erzan

"Dolandırmış, sonra da parayı başka dolandırıcılara vermiş. O kadar ki kolundaki Rolex saati bile kaptırmış. Tefecilerin, çantacıların, aracıların elinde resmen oyuncak olmuş. Azıcık dişini gösterenle karşılaştığında anında üç kat para vermiş. Ponzi yönteminin en ilkel versiyonunu denemiş. Bu yöntemin yüzkarası haline gelmiş. Dolandırdığı paranın keyfini, üç dakika bile sürememiş. Son iki yılı şöyle geçmiş: Nefes daralması, yürek sıkışması. Öyle beceriksiz bir dolandırıcı ki... Bütün kanıtları etrafa saçmış. Attığı her adımda her şeyi eline yüzüne bulaştırmış. Günü değil saati kurtarmaya çalışmış. Onu bile kurtaramamış. Hayatında hiç dolandırıcılık filmi izlememiş gibi davranmış. Sonunu çok iyi bildiği bir oyunun içinde debelenip durmuş."