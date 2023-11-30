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46 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litre akaryakıta el kondu
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https://sputniknews.com.tr/20231130/46-ilde-kacak-akaryakit-operasyonu-1-milyon-litre-akaryakita-el-kondu-1077938224.html
46 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litre akaryakıta el kondu
46 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litre akaryakıta el kondu
Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 91 kişiye adli işlem, 43 kişiye ise idari işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 1... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T08:40+0300
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akaryakıt
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konduğunu bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 46 ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiğini belirtti.Bu kapsamda 278 adreste arama yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231129/icisleri-bakani-yerlikaya-yerli-ve-milli-savunma-sanayimizin-payi-yuzde-80leri-asti-1077905583.html
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son dakika, akaryakıt, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
son dakika, akaryakıt, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya

46 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litre akaryakıta el kondu

08:40 30.11.2023 (güncellendi: 08:48 30.11.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 91 kişiye adli işlem, 43 kişiye ise idari işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konduğunu bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 46 ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiğini belirtti.
Bu kapsamda 278 adreste arama yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:
"1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplam 20 milyon 825 bin 351 lira idari para cezası uygulandı. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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