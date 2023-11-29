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https://sputniknews.com.tr/20231129/rusyada-3-genc-bilimciler-kongresi-kapilarini-ziyaretcilere-acti-1077926024.html
Rusya'da 3. Genç Bilimciler Kongresi kapılarını ziyaretçilere açtı
Rusya'da 3. Genç Bilimciler Kongresi kapılarını ziyaretçilere açtı
Rusya'nın Soçi kentindeki Sirius Bilim ve Sanat Parkı, 3. Genç Bilimciler Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın çeşitli bölgeleri ve 25'ten fazla ülkeden genç bilim insanları, uzmanlar, iş çevreleri temsilcilerini bir araya getiren Kongre kapsamında uzman oturumları, yuvarlak masa toplantıları, konferans ve atölye çalışmaları olmak üzere 100'den fazla etkinlik yer alıyor. Bilimsel gelişim potansiyellerini belirleyen ve uzmanların fikir alış verişi için uygun ortam sağlayan kongreden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, rusya, bilim, soçi, sirius (scientific international research in unique terrestrial station), фото
fotoğraf, rusya, bilim, soçi, sirius (scientific international research in unique terrestrial station), фото

Rusya'da 3. Genç Bilimciler Kongresi kapılarını ziyaretçilere açtı

20:01 29.11.2023
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Rusya'nın Soçi kentindeki Sirius Bilim ve Sanat Parkı, 3. Genç Bilimciler Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.
Rusya'nın çeşitli bölgeleri ve 25'ten fazla ülkeden genç bilim insanları, uzmanlar, iş çevreleri temsilcilerini bir araya getiren Kongre kapsamında uzman oturumları, yuvarlak masa toplantıları, konferans ve atölye çalışmaları olmak üzere 100'den fazla etkinlik yer alıyor. Bilimsel gelişim potansiyellerini belirleyen ve uzmanların fikir alış verişi için uygun ortam sağlayan kongreden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev/Photohost of the Congress of Young Scientists / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Soçi kentindeki Sirius Bilim ve Sanat Parkı'nda 30 Kasım'a kadar sürecek 3. Genç Bilimciler Kongresi'nden bir kare
3. Genç Bilimciler Kongresi - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik / Alexandr Kryazhev/Photohost of the Congress of Young Scientists
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya'nın Soçi kentindeki Sirius Bilim ve Sanat Parkı'nda 30 Kasım'a kadar sürecek 3. Genç Bilimciler Kongresi'nden bir kare
© Sputnik / Kristina Kormiltseva/Photohost of the Congress of Young Scientists / Multimedya arşivine gidinKongre programında uzman tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları olmak üzere 100'den fazla etkinlik yer alıyor
3. Genç Bilimciler Kongresi - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik / Kristina Kormiltseva/Photohost of the Congress of Young Scientists
/
Multimedya arşivine gidin
Kongre programında uzman tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları olmak üzere 100'den fazla etkinlik yer alıyor
© Sputnik / Alexandr Kryazhev/Photohost of the Congress of Young Scientists / Multimedya arşivine gidin3. Genç Bilimciler Kongresi kapsamında düzenlenen robot yarışmasından bir kare
3. Genç Bilimciler Kongresi - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik / Alexandr Kryazhev/Photohost of the Congress of Young Scientists
/
Multimedya arşivine gidin
3. Genç Bilimciler Kongresi kapsamında düzenlenen robot yarışmasından bir kare
© Sputnik / Vladimir Astapkovich/Photohost of the Congress of Young Scientists / Multimedya arşivine gidin3. Genç Bilimciler Kongresi'ndeki Rosatom Şirketinin standından bir kare
3. Genç Bilimciler Kongresi - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik / Vladimir Astapkovich/Photohost of the Congress of Young Scientists
/
Multimedya arşivine gidin
3. Genç Bilimciler Kongresi'ndeki Rosatom Şirketinin standından bir kare
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova/Photohost of the Congress of Young Scientists / Multimedya arşivine gidinBu yılki Kongre 4.5 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi
3. Genç Bilimciler Kongresi - Sputnik Türkiye
5/7
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova/Photohost of the Congress of Young Scientists
/
Multimedya arşivine gidin
Bu yılki Kongre 4.5 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi
© Sputnik / Kristina Kormiltseva/Photohost of the Congress of Young Scientists / Multimedya arşivine gidinKongre katılımcıları, ulusal bilimin iş dünyası ve hükümetle işbirliği içinde gelişimine yönelik mevcut fırsatları ile çeşitli bilim dallarındaki son başarı ve atılımlar konusunda fikir alışverişinde bulunma imkanına sahip
3. Genç Bilimciler Kongresi - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik / Kristina Kormiltseva/Photohost of the Congress of Young Scientists
/
Multimedya arşivine gidin
Kongre katılımcıları, ulusal bilimin iş dünyası ve hükümetle işbirliği içinde gelişimine yönelik mevcut fırsatları ile çeşitli bilim dallarındaki son başarı ve atılımlar konusunda fikir alışverişinde bulunma imkanına sahip
© Sputnik / Vladimir Astapkovich/Photohost of the Congress of Young Scientists / Multimedya arşivine gidinKongre çalışmalarına Çin, Belarus, İran, Küba, Güney Afrika, Kazakistan olmak üzere 25 ülkeden uluslararası uzmanların katılması bekleniyor
3. Genç Bilimciler Kongresi - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik / Vladimir Astapkovich/Photohost of the Congress of Young Scientists
/
Multimedya arşivine gidin
Kongre çalışmalarına Çin, Belarus, İran, Küba, Güney Afrika, Kazakistan olmak üzere 25 ülkeden uluslararası uzmanların katılması bekleniyor
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