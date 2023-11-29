https://sputniknews.com.tr/20231129/rusyada-3-genc-bilimciler-kongresi-kapilarini-ziyaretcilere-acti-1077926024.html

Rusya'da 3. Genç Bilimciler Kongresi kapılarını ziyaretçilere açtı

Rusya'da 3. Genç Bilimciler Kongresi kapılarını ziyaretçilere açtı

Rusya'nın Soçi kentindeki Sirius Bilim ve Sanat Parkı, 3. Genç Bilimciler Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T20:01+0300

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multimedya

fotoğraf

rusya

bilim

soçi

sirius (scientific international research in unique terrestrial station)

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Rusya'nın çeşitli bölgeleri ve 25'ten fazla ülkeden genç bilim insanları, uzmanlar, iş çevreleri temsilcilerini bir araya getiren Kongre kapsamında uzman oturumları, yuvarlak masa toplantıları, konferans ve atölye çalışmaları olmak üzere 100'den fazla etkinlik yer alıyor. Bilimsel gelişim potansiyellerini belirleyen ve uzmanların fikir alış verişi için uygun ortam sağlayan kongreden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

rusya

soçi

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fotoğraf, rusya, bilim, soçi, sirius (scientific international research in unique terrestrial station), фото