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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/rusya-rus-firkateyni-kalibr-fuzeleri-ile-ukrayna-ordusunun-altyapi-tesislerini-vurdu-1077905451.html
Rusya: Rus fırkateyni Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurdu
Rusya: Rus fırkateyni Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’nun fırkateyninin Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T13:28+0300
2023-11-29T13:35+0300
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rusya savunma bakanlığı
kalibr füzesi
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karadeniz
rusya karadeniz filosu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu’na ait fırkateynin Kalibr füzeleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin altyapı tesislerini vurduğu ifade edildi.Açıklamada, “Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatına, en kısa sürede düşmanın askeri altyapısını Kalibr sisteminin seyir füzeleriyle vurması şeklinde ani bir görev verildi” ifadelerine yer verildi.Salvo atışının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, belirlenen hedeflerin vurulduğunun altı çizildi.Bakanlık, firkateynden yapılan atışların bir videosunu da paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/kalibr-fuzelerini-tasiyan-mojaysk-denizaltisi-rus-pasifik-filosunun-hizmetine-girdi-1077870395.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kalibr füzesi, ukrayna, karadeniz, rusya karadeniz filosu, fırkateyn
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Rusya: Rus fırkateyni Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurdu

13:28 29.11.2023 (güncellendi: 13:35 29.11.2023)
© Rusya Savunma BakanlığıRus fırkateyni Kalibr füzeleri
Rus fırkateyni Kalibr füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’nun fırkateyninin Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu’na ait fırkateynin Kalibr füzeleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin altyapı tesislerini vurduğu ifade edildi.
Açıklamada, “Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatına, en kısa sürede düşmanın askeri altyapısını Kalibr sisteminin seyir füzeleriyle vurması şeklinde ani bir görev verildi” ifadelerine yer verildi.
Salvo atışının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, belirlenen hedeflerin vurulduğunun altı çizildi.
Bakanlık, firkateynden yapılan atışların bir videosunu da paylaştı.
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