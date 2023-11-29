https://sputniknews.com.tr/20231129/rusya-rus-firkateyni-kalibr-fuzeleri-ile-ukrayna-ordusunun-altyapi-tesislerini-vurdu-1077905451.html
Rusya: Rus fırkateyni Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurdu
Rusya: Rus fırkateyni Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’nun fırkateyninin Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T13:28+0300
2023-11-29T13:28+0300
2023-11-29T13:35+0300
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rusya savunma bakanlığı
kalibr füzesi
ukrayna
karadeniz
rusya karadeniz filosu
fırkateyn
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu’na ait fırkateynin Kalibr füzeleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin altyapı tesislerini vurduğu ifade edildi.Açıklamada, “Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatına, en kısa sürede düşmanın askeri altyapısını Kalibr sisteminin seyir füzeleriyle vurması şeklinde ani bir görev verildi” ifadelerine yer verildi.Salvo atışının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, belirlenen hedeflerin vurulduğunun altı çizildi.Bakanlık, firkateynden yapılan atışların bir videosunu da paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/kalibr-fuzelerini-tasiyan-mojaysk-denizaltisi-rus-pasifik-filosunun-hizmetine-girdi-1077870395.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kalibr füzesi, ukrayna, karadeniz, rusya karadeniz filosu, fırkateyn
rusya, rusya savunma bakanlığı, kalibr füzesi, ukrayna, karadeniz, rusya karadeniz filosu, fırkateyn
Rusya: Rus fırkateyni Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurdu
13:28 29.11.2023 (güncellendi: 13:35 29.11.2023)
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’nun fırkateyninin Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu’na ait fırkateynin Kalibr füzeleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin altyapı tesislerini vurduğu ifade edildi.
Açıklamada, “Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatına, en kısa sürede düşmanın askeri altyapısını Kalibr sisteminin seyir füzeleriyle vurması şeklinde ani bir görev verildi” ifadelerine yer verildi.
Salvo atışının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, belirlenen hedeflerin vurulduğunun
altı çizildi.
Bakanlık, firkateynden yapılan atışların bir videosunu da paylaştı.