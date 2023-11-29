https://sputniknews.com.tr/20231129/rusya-rus-firkateyni-kalibr-fuzeleri-ile-ukrayna-ordusunun-altyapi-tesislerini-vurdu-1077905451.html

Rusya: Rus fırkateyni Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurdu

Rusya: Rus fırkateyni Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’nun fırkateyninin Kalibr füzeleri ile Ukrayna ordusunun altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T13:28+0300

2023-11-29T13:28+0300

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ukrayna krizi

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karadeniz

rusya karadeniz filosu

fırkateyn

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu’na ait fırkateynin Kalibr füzeleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin altyapı tesislerini vurduğu ifade edildi.Açıklamada, “Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatına, en kısa sürede düşmanın askeri altyapısını Kalibr sisteminin seyir füzeleriyle vurması şeklinde ani bir görev verildi” ifadelerine yer verildi.Salvo atışının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, belirlenen hedeflerin vurulduğunun altı çizildi.Bakanlık, firkateynden yapılan atışların bir videosunu da paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231128/kalibr-fuzelerini-tasiyan-mojaysk-denizaltisi-rus-pasifik-filosunun-hizmetine-girdi-1077870395.html

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