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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-disisleri-insani-duraklamaya-yonelik-girisimler-abd-ve-uydulari-tarafindan-engelleniyor-1077916018.html
Rus Dışişleri: İnsani duraklamaya yönelik girişimler, ABD ve uyduları tarafından engelleniyor
Rus Dışişleri: İnsani duraklamaya yönelik girişimler, ABD ve uyduları tarafından engelleniyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T16:09+0300
2023-11-29T16:09+0300
israil- filistin çatışması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Şeria'daki durumun tehlikeli yönde geliştiğini belirterek, "İşgal edilen Filistin'in söz konusu topraklarında şiddet seviyesi önemli ölçüde arttı" dedi.AA muhabirinin, "Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemileri korumak için savaş gemileri almasının Karadeniz'deki durumu ne şekilde etkileyeceği" yönündeki sorusunu Zaharova, şöyle yanıtladı:Zaharova: İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşının uzatılmasından memnunuzFilistin'deki duruma değinen Zaharova, 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşı sağlandığına dikkati çekerek, "Tarafların insani arayı uzatma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Durumdaki gerginliğin azaltılması ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için taraflar arasında verimli diyaloğun devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.Zaharova, söz konusu uzlaşının uzatılması için Rusya'nın attığı adımlara ilişkin ise durumu etkileyebilecek bölgedeki ülkelerle etkileşimde olduklarını dile getirdi.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu gibi uluslararası platformlarda bu konuda siyasi çalışmalar yürüttüklerini belirten Zaharova, 'insani duraklama ve çatışmanın yatıştırılmasına yönelik girişimlerin ABD ve uluslararası platformlardaki uyduları tarafından engellendiğini' belirtti.Zaharova ayrıca, Batı Şeria'daki duruma ilişkin şunları kaydetti:Kudüs'teki Hristiyan topluluğu temsilcilerine yönelik kışkırtıcı eylemlerin arttığını aktaran Zaharova, İsrail'in ülkedeki tüm dini topluluklar için eşit haklar sağlaması gerektiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova brifingde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ortadoğu'daki ülkeler ve siyasi güçlerle temaslarını sürdürdüğünü, Moskova'nın rehine sorununun çözülmesinin yanı sıra İsrail ve Filistin arasındaki insani duraklamanın bozulmamasını umduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Zaharova, insani duraklama ve çatışmanın azaltılmasına yönelik girişimlerin ABD ve uluslararası platformlardaki uyduları tarafından engellendiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rus-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-abd-yalnizca-mudahil-olmadigi-darbeleri-kiniyor-1077671590.html
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Rus Dışişleri: İnsani duraklamaya yönelik girişimler, ABD ve uyduları tarafından engelleniyor

16:09 29.11.2023
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Şeria'daki durumun tehlikeli yönde geliştiğini belirterek, "İşgal edilen Filistin'in söz konusu topraklarında şiddet seviyesi önemli ölçüde arttı" dedi.
AA muhabirinin, "Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemileri korumak için savaş gemileri almasının Karadeniz'deki durumu ne şekilde etkileyeceği" yönündeki sorusunu Zaharova, şöyle yanıtladı:
Zelenskiy'nin bu konudaki açıklamaları, Ukrayna yönetiminin NATO ülkeleri tarafından askerileştirilmesi sürecinin bir dakika bile duraksamadığını gösteriyor. Bunun için herhangi bir gerekçe kullanılıyor. Tahıl taşıyan gemileri savaş gemileriyle korumaya yönelik açıklanan hedef, Kiev yönetimi ve Batılı yöneticilerin Karadeniz'de potansiyel askeri maceraları için kılıftır. Kiev ve Batılıların iyi niyetinin arkasında Karadeniz bölgesini istikrarsızlaştırma ve krizi büyütme isteği yatıyor.

Zaharova: İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşının uzatılmasından memnunuz

Filistin'deki duruma değinen Zaharova, 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşı sağlandığına dikkati çekerek, "Tarafların insani arayı uzatma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Durumdaki gerginliğin azaltılması ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için taraflar arasında verimli diyaloğun devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.
Zaharova, söz konusu uzlaşının uzatılması için Rusya'nın attığı adımlara ilişkin ise durumu etkileyebilecek bölgedeki ülkelerle etkileşimde olduklarını dile getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu gibi uluslararası platformlarda bu konuda siyasi çalışmalar yürüttüklerini belirten Zaharova, 'insani duraklama ve çatışmanın yatıştırılmasına yönelik girişimlerin ABD ve uluslararası platformlardaki uyduları tarafından engellendiğini' belirtti.
Zaharova ayrıca, Batı Şeria'daki duruma ilişkin şunları kaydetti:
Batı Şeria'daki durum tehlikeli yönde gelişiyor ve buna dikkati çekmek istiyoruz. Buradaki durum Gazze'deki olayların gölgesinde kalıyor. Elimizdeki bilgilere göre, Filistin-İsrail meselesinde gerginliğin yaşanmaya başladığı 7 Ekim'den bu yana, işgal edilen Filistin'in söz konusu topraklarında şiddet seviyesi önemli ölçüde arttı. Birleşmiş Milletlere göre, bu sürede 59'u çocuk ve ergen dahil olmak üzere 231 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimciler tarafından öldürüldü.
Kudüs'teki Hristiyan topluluğu temsilcilerine yönelik kışkırtıcı eylemlerin arttığını aktaran Zaharova, İsrail'in ülkedeki tüm dini topluluklar için eşit haklar sağlaması gerektiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova brifingde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ortadoğu'daki ülkeler ve siyasi güçlerle temaslarını sürdürdüğünü, Moskova'nın rehine sorununun çözülmesinin yanı sıra İsrail ve Filistin arasındaki insani duraklamanın bozulmamasını umduğunu söyledi.
Zaharova açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Bölgedeki ülkelerle kesinlikle temaslarımız var, hem devletlerle hem de durumu etkileme kabiliyetine sahip siyasi güçlerle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunu ilk günden beri yapıyoruz. Ancak bizim tutumumuz galip geldi, dünya çoğunluğu bizimle uyum içinde hareket etti ve şimdi gördüğümüz sonuç bu. Bu, neredeyse iki aydır bölgeden duyduğumuz ilk olumlu haber. Rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların durdurulması, gıda ve ilaç sevkiyatı. Umarım bu aksamaz, tamamı gerçekleşir.
Zaharova, insani duraklama ve çatışmanın azaltılmasına yönelik girişimlerin ABD ve uluslararası platformlardaki uyduları tarafından engellendiğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
DÜNYA
Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: ABD yalnızca müdahil olmadığı darbeleri kınıyor
22 Kasım, 15:32
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