https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-disisleri-insani-duraklamaya-yonelik-girisimler-abd-ve-uydulari-tarafindan-engelleniyor-1077916018.html

Rus Dışişleri: İnsani duraklamaya yönelik girişimler, ABD ve uyduları tarafından engelleniyor

Rus Dışişleri: İnsani duraklamaya yönelik girişimler, ABD ve uyduları tarafından engelleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T16:09+0300

2023-11-29T16:09+0300

2023-11-29T16:09+0300

israil- filistin çatışması

rus dışişleri

mariya zaharova

rusya

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Şeria'daki durumun tehlikeli yönde geliştiğini belirterek, "İşgal edilen Filistin'in söz konusu topraklarında şiddet seviyesi önemli ölçüde arttı" dedi.AA muhabirinin, "Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemileri korumak için savaş gemileri almasının Karadeniz'deki durumu ne şekilde etkileyeceği" yönündeki sorusunu Zaharova, şöyle yanıtladı:Zaharova: İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşının uzatılmasından memnunuzFilistin'deki duruma değinen Zaharova, 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşı sağlandığına dikkati çekerek, "Tarafların insani arayı uzatma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Durumdaki gerginliğin azaltılması ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için taraflar arasında verimli diyaloğun devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.Zaharova, söz konusu uzlaşının uzatılması için Rusya'nın attığı adımlara ilişkin ise durumu etkileyebilecek bölgedeki ülkelerle etkileşimde olduklarını dile getirdi.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu gibi uluslararası platformlarda bu konuda siyasi çalışmalar yürüttüklerini belirten Zaharova, 'insani duraklama ve çatışmanın yatıştırılmasına yönelik girişimlerin ABD ve uluslararası platformlardaki uyduları tarafından engellendiğini' belirtti.Zaharova ayrıca, Batı Şeria'daki duruma ilişkin şunları kaydetti:Kudüs'teki Hristiyan topluluğu temsilcilerine yönelik kışkırtıcı eylemlerin arttığını aktaran Zaharova, İsrail'in ülkedeki tüm dini topluluklar için eşit haklar sağlaması gerektiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova brifingde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ortadoğu'daki ülkeler ve siyasi güçlerle temaslarını sürdürdüğünü, Moskova'nın rehine sorununun çözülmesinin yanı sıra İsrail ve Filistin arasındaki insani duraklamanın bozulmamasını umduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Zaharova, insani duraklama ve çatışmanın azaltılmasına yönelik girişimlerin ABD ve uluslararası platformlardaki uyduları tarafından engellendiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231122/rus-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-abd-yalnizca-mudahil-olmadigi-darbeleri-kiniyor-1077671590.html

rusya

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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rus dışişleri, mariya zaharova, rusya, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes