https://sputniknews.com.tr/20231129/macar-disisleri-bakani-szijjarto-natoda-macaristan-ve-turkiyeyi-ilk-kez-ovduler-1077901559.html

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: NATO'da Macaristan ve Türkiye'yi ilk kez övdüler

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: NATO'da Macaristan ve Türkiye'yi ilk kez övdüler

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO'da Macaristan ve Türkiye'deki güçlü hükümetlerden ilk kez olumlu şekilde bahsedildiğini söyledi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T11:26+0300

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peter szijjarto

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ab

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın birinci günü sonunda Macar basınına değerlendirmelerde bulunan Szijjarto, dünkü toplantıda 'fantastik' bir şey yaşandığını anlattı.Szijjarto, "Bana ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İsveç'in NATO üyeliğinin iki ülkenin parlamentolarında ne zaman onaylanacağı soruldu. Çok büyük bir ülkenin temsilcisi, hem Macaristan hem de Türkiye'de konforlu bir çoğunluğa sahip güçlü hükümetler bulunduğunu belirterek süreci hızlandırma çağrısı yaptı" dedi.Söz konusu temsilcinin iki ülkenin hükümetlerinden bu şekilde bahsetmesini 'fantastik' olarak niteleyen Szijjarto, "Ben bu çevrede güçlü hükümetin olumlu bir şey olmadığını duyuyorum. Zira 9 yılı aşkın süredir NATO, AB ve diğer kuruluşların toplantılarına dışişleri bakanı olarak katılıyorum ve her yerde güçlü hükümetin tehlikeli olduğunu ve diktatörlük anlamına geldiğini duydum. Ancak burada Macaristan ve Türkiye'de güçlü hükümetler bulunmasından olumlu şekilde söz edildi" ifadelerini kullandı.Szijjarto, söz konusu çok büyük ülkenin temsilcisine teşekkür ettiğini ve kararın milletvekillerine bağlı olduğunu söylediğini vurguladı.Macar Dışişleri Bakanı, toplantıda İsveç Dışişleri Bakanı'nın da hazır bulunması nedeniyle İsveç'in NATO'da olmadığını dışarıdan anlamanın imkansız olduğunu da belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-disisleri-bakanligi-nato-avrupanin-guvenligine-zarar-veriyor-1077880456.html

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