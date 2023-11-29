Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: NATO'da Macaristan ve Türkiye'yi ilk kez övdüler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kira krizine karşı 'ev arkadaşlığı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231129/macar-disisleri-bakani-szijjarto-natoda-macaristan-ve-turkiyeyi-ilk-kez-ovduler-1077901559.html
Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: NATO'da Macaristan ve Türkiye'yi ilk kez övdüler
Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: NATO'da Macaristan ve Türkiye'yi ilk kez övdüler
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO'da Macaristan ve Türkiye'deki güçlü hükümetlerden ilk kez olumlu şekilde bahsedildiğini söyledi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T11:26+0300
2023-11-29T11:26+0300
dünya
nato
macaristan
türkiye
peter szijjarto
isveç
nato üyeliği
ab
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077901402_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_287881a5e24040cb17e7d256c9989196.jpg
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın birinci günü sonunda Macar basınına değerlendirmelerde bulunan Szijjarto, dünkü toplantıda 'fantastik' bir şey yaşandığını anlattı.Szijjarto, "Bana ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İsveç'in NATO üyeliğinin iki ülkenin parlamentolarında ne zaman onaylanacağı soruldu. Çok büyük bir ülkenin temsilcisi, hem Macaristan hem de Türkiye'de konforlu bir çoğunluğa sahip güçlü hükümetler bulunduğunu belirterek süreci hızlandırma çağrısı yaptı" dedi.Söz konusu temsilcinin iki ülkenin hükümetlerinden bu şekilde bahsetmesini 'fantastik' olarak niteleyen Szijjarto, "Ben bu çevrede güçlü hükümetin olumlu bir şey olmadığını duyuyorum. Zira 9 yılı aşkın süredir NATO, AB ve diğer kuruluşların toplantılarına dışişleri bakanı olarak katılıyorum ve her yerde güçlü hükümetin tehlikeli olduğunu ve diktatörlük anlamına geldiğini duydum. Ancak burada Macaristan ve Türkiye'de güçlü hükümetler bulunmasından olumlu şekilde söz edildi" ifadelerini kullandı.Szijjarto, söz konusu çok büyük ülkenin temsilcisine teşekkür ettiğini ve kararın milletvekillerine bağlı olduğunu söylediğini vurguladı.Macar Dışişleri Bakanı, toplantıda İsveç Dışişleri Bakanı'nın da hazır bulunması nedeniyle İsveç'in NATO'da olmadığını dışarıdan anlamanın imkansız olduğunu da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-disisleri-bakanligi-nato-avrupanin-guvenligine-zarar-veriyor-1077880456.html
macaristan
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077901402_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_b93ee1dd9902db50eebab841727aea20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, macaristan, türkiye, peter szijjarto, isveç, nato üyeliği, ab, hükümet
nato, macaristan, türkiye, peter szijjarto, isveç, nato üyeliği, ab, hükümet

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: NATO'da Macaristan ve Türkiye'yi ilk kez övdüler

11:26 29.11.2023
© Sputnik / Михаил КиреевMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Sputnik / Михаил Киреев
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO'da Macaristan ve Türkiye'deki güçlü hükümetlerden ilk kez olumlu şekilde bahsedildiğini söyledi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın birinci günü sonunda Macar basınına değerlendirmelerde bulunan Szijjarto, dünkü toplantıda 'fantastik' bir şey yaşandığını anlattı.
Szijjarto, "Bana ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İsveç'in NATO üyeliğinin iki ülkenin parlamentolarında ne zaman onaylanacağı soruldu. Çok büyük bir ülkenin temsilcisi, hem Macaristan hem de Türkiye'de konforlu bir çoğunluğa sahip güçlü hükümetler bulunduğunu belirterek süreci hızlandırma çağrısı yaptı" dedi.
Söz konusu temsilcinin iki ülkenin hükümetlerinden bu şekilde bahsetmesini 'fantastik' olarak niteleyen Szijjarto, "Ben bu çevrede güçlü hükümetin olumlu bir şey olmadığını duyuyorum. Zira 9 yılı aşkın süredir NATO, AB ve diğer kuruluşların toplantılarına dışişleri bakanı olarak katılıyorum ve her yerde güçlü hükümetin tehlikeli olduğunu ve diktatörlük anlamına geldiğini duydum. Ancak burada Macaristan ve Türkiye'de güçlü hükümetler bulunmasından olumlu şekilde söz edildi" ifadelerini kullandı.
Szijjarto, söz konusu çok büyük ülkenin temsilcisine teşekkür ettiğini ve kararın milletvekillerine bağlı olduğunu söylediğini vurguladı.
Macar Dışişleri Bakanı, toplantıda İsveç Dışişleri Bakanı'nın da hazır bulunması nedeniyle İsveç'in NATO'da olmadığını dışarıdan anlamanın imkansız olduğunu da belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO, Avrupa’nın güvenliğine zarar veriyor
Dün, 18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала