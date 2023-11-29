https://sputniknews.com.tr/20231129/kenyada-afrikaya-ozgu-giysilerle-meclise-girilmesi-yasaklandi-1077916993.html

Kenya'da Afrika'ya özgü giysilerle meclise girilmesi yasaklandı

Kenya'da Afrika'ya özgü giysilerle meclise girilmesi yasaklandı

Kenya Meclisi, kıyafet yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle geleneksel Afrika giysileri ve kaunda takım elbisesi ile meclis binasına girilmesini... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T16:28+0300

2023-11-29T16:28+0300

2023-11-29T16:28+0300

dünya

kenya

meclis

takım elbise

giysi

afrika

gelenek

ulusal kıyafet

kıyafet yönetmeliği

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Kenya Meclisi, kıyafet yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle geleneksel Afrika giysileri ve kaunda takım elbisesi ile meclis binasına girilmesini yasakladı.Meclis Başkanı Moses Wetangula yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı William Ruto'nun da sık sık giydiği ve adını eski Zambiya Devlet Başkanı Kenneth Kaunda'dan alan ‘kaunda’ takım elbiselerle meclise girilmesini yasakladıklarını duyurdu.Wetangula, kıyafet yönetmeliğine aykırı olan geleneksel kıyafetlerin ve ‘kaunda’ takım elbiselerin yerine vekillerin ve çalışanların klasik takım elbise giymesini istedi.Meclis Başkanı ayrıca, kadınların mini etek ya da kolsuz bluzlar giymesinin de yasak olduğunu hatırlattı.Gömleğe benzer bir ceketle aynı renk pantolondan oluşan kaunda takımları, son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.Mecliste daha önce giyilmesine izin verilen kaunda takımları, Devlet Başkanı Ruto tarafından da sık sık tercih ediliyor.Söz konusu takım elbise, eski Zambiya Devlet Başkanı Kenneth Kaunda'yla ün kazanmıştı.

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kenya, meclis, takım elbise, giysi, afrika, gelenek, ulusal kıyafet, kıyafet yönetmeliği