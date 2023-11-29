https://sputniknews.com.tr/20231129/japon-deprem-uzmani-uyardi-istanbul-izmir-ve-dogu-anadoluya-dikkat-1077904485.html

Japon deprem uzmanı uyardı: “İstanbul, İzmir ve Doğu Anadolu’ya dikkat”

Japon deprem uzmanı uyardı: “İstanbul, İzmir ve Doğu Anadolu’ya dikkat”

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Moriwaki, Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini belirterek, İstanbul, İzmir ve Doğu Anadolu... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T12:56+0300

2023-11-29T12:56+0300

2023-11-29T12:57+0300

türkiye

yoshinori moriwaki

deprem

istanbul

marmara bölgesi

izmir

marmara depremi

doğu anadolu fay hattı

hatay

adana

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Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, bir yapı kimyasalları firmasının ‘Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz’ mottosuyla başlattığı deprem bölgesindeki şehirlerdeki seminerlerini sürdürüyor.Depreme karşı alınabilecek önlemlerle ilgili Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya illerinde seminerler veren Japon deprem uzmanı Moriwaki ve beraberindeki uzmanların bir sonraki durağı Elazığ oldu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moriwaki, Marmara ve İzmir ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.“Türkiye genelinde Marmara Bölgesi ve İzmir’de deprem olabilir”Özellikle dikkat çektiği bölgelerde ve ülke genelinde muhtemel depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, “İnşaat mühendisleri ve mimarlar ile birlikte düzgün inşaat nasıl yapılır onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda il il gezip paylaşım yapıyoruz. Hedefim normalde ‘Japonya’da deprem gelse de bina çökmüyor ve insan ölmüyor’ diye bilinen gerçeği, Türkiye’ye de o seviyeye hep beraber getirmektir. 24 Ocak Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş, ardından Hatay’da deprem oldu" dedi.Açıklamasında Doğu Anadolu Fay Hattı'na ilişkin açıklamalarına devam eden Moriwaki cümlelerini şu sözlerle sürdürdü:“Malatya ve Tunceli bölgelerinde 5 ve 10 yıl içerisinde büyük bir deprem beklemiyoruz” Türkiye’nin deprem haritasının Japonya gibi artık kıpkırmızı olduğuna dikkat çeken Moriwaki açıklamasında, “Onun için ne zaman geliyor demek yerine her an deprem olabilir diye herkesin hazır olması lazım. Bunun için hükümet, belediyeler, okullar, şirketler ve ailelerin hep birlikte hareket edip hazır olması lazım ve bunun sonucunda oluşabilecek hasarın 70’i yok olacak. Bunun için şimdiden hazır olmak lazım. İstanbul tarafı tehlikeli bölge olarak söyleyebiliriz. Burada acil bir şekilde kentsel dönüşüm yapmak lazım. Bunun için olacak seçimde kim olursa olsun, inşaatı ve kentsel dönüşümü iyi bilen biri olması lazım. Bunu özellikle belirtmek lazım. Ben de bu konuda yardım etmek için hazırım. 7.4 büyüklüğünde deprem ileride olacak ama ileride. Elazığ’daki fay yeni kırıldı, hemen bir deprem beklemiyoruz ama Malatya ve Tunceli taraflarında şimdi değil de ileride bir deprem olabilir. Genel olarak bu bölgede 5 veya 10 senede bu büyüklükte bir deprem olacağını düşünmüyorum. Ama büyüklüğü 5 civarında artçı depremler devam edecek. İzmir ve Marmara Bölgesi’nde İstanbul’a dikkat etmek lazım” cümlelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231126/ahmet-ercan-tarih-vererek-uyardi-79-buyuklugunde-depremi-gorecektir-1077788687.html

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yoshinori moriwaki, deprem, istanbul, marmara bölgesi, izmir, marmara depremi, doğu anadolu fay hattı, hatay, adana, gaziantep