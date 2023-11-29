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https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-metro-seferlerine-mac-duzenlemesi-1077898450.html
İstanbul'da metro seferlerine maç düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine maç düzenlemesi
İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T09:29+0300
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek sefer yapılacağını duyurdu.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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istanbul, metro, galatasaray, yenikapı
istanbul, metro, galatasaray, yenikapı

İstanbul'da metro seferlerine maç düzenlemesi

09:29 29.11.2023
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA
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İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu akşam ek sefer yapılacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek sefer yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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