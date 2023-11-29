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İstanbul Valiliği: Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği kentte etkili olan sağanak yağış ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul, son dakika

İstanbul Valiliği: Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

14:17 29.11.2023 (güncellendi: 14:19 29.11.2023)
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İstanbul Valiliği kentte etkili olan sağanak yağış ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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