https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbul-valiligi-saganak-yagis-ve-firtina-nedeniyle-1-kisi-hayatini-kaybetti-1077908922.html
İstanbul Valiliği: Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği kentte etkili olan sağanak yağış ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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2023-11-29T14:17+0300
2023-11-29T14:19+0300
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İstanbul Valiliği: Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
14:17 29.11.2023 (güncellendi: 14:19 29.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği kentte etkili olan sağanak yağış ve fırtınada direk devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.