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https://sputniknews.com.tr/20231129/ingiltere-ve-yunanistan-arasinda-randevu-krizi-tribunlere-oynuyor-1077930666.html
İngiltere ve Yunanistan arasında randevu krizi: 'Tribünlere oynuyor'
İngiltere ve Yunanistan arasında randevu krizi: 'Tribünlere oynuyor'
İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşı Miçotakis'i Elgin Mermerleri konusunda "tribünlere oynamakla" suçladı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
yunanistan
elgin mermerleri
avrupa
konstantin miçotakis
sunak
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, Atina'nın uzun süredir iadesini istediği Elgin Mermerleri konusunda "tribünlere oynamakla" suçladı.Sunak, parlamentodaki haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda, Yunan mevkidaşının, Elgin Mermerleri'nin iadesi konusunu toplantı öncesi gündeme getirmesinin ardından Miçotakis'le yapacağı görüşmeyi saatler kala iptal etmesini savundu.​​​​​​​İngiltere'nin müttefikleriyle yasa dışı göçle mücadele ya da güvenliğin güçlendirilmesi gibi önemli konuları görüşmekten her zaman memnuniyet duyduğunu söyleyen Sunak, fakat iptal edilen toplantının bu kapsamda olmadığını belirtti.Sunak, Yunan mevkidaşıyla yapacağı görüşmeyi iptaline ilişkin şunları söyledi:'Brexit tehlikede değil'Öte yandan, İngiltere Başbakanlık Sözcüsü de basın mensuplarının, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "İngiltere'nin gelecekte AB'ye yeniden katılmaya yönelik net bir hareket yönünde olduğu" iddiasını sordu.Sözcü, Başbakan Sunak'ın, Brexit'e "tutkuyla inandığını" ve "bunu başarıya ulaştıracağını" ifade eden bir değerlendirmede bulundu.Ayrıca, Sözcü, Brexit'in tehlikede olup olmadığı sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi. Miçotakis rahatsızlığını dile getirmiştiYunanistan Başbakanlık Ofisi'nden 25 Kasım’da yapılan açıklamada, İngiltere'ye 3 günlük ziyarette bulunacak olan Miçotakis'in 28 Kasım’da yerel saatle 12.45'te Sunak’la görüşeceği duyurulmuştu.Miçotakis, toplantı öncesi 26 Kasım'da İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, mermerlerin iade edilmesi gerektiğini gündeme getirmişti.Söz konusu röportajın ardından İngiliz basını, Mitsotakis'in röportajda Elgin Mermerleri konusunu gündeme getirmesinin Sunak'ı rahatsız ettiğini öne sürmüştü.Miçotakis, planlanan görüşmeden bir gün önce akşam saatlerinde yazılı açıklama yaparak, "İngiltere Başbakanı'nın programlanmış görüşmemizi saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum" ifadesini kullanmıştı.Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirmişti.Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz" değerlendirmesinde bulunmuştu.Atina Akropolü'nün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231127/ingiltere-basbakani-sunak-yunan-mevkidasiyla-randevusuna-saatler-kala-gorusmeyi-iptal-etti-1077846731.html
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yunanistan, elgin mermerleri, avrupa, konstantin miçotakis, sunak, rishi sunak, avrupa birliği, avrupa birliği, ab, ab, ab, brexit
yunanistan, elgin mermerleri, avrupa, konstantin miçotakis, sunak, rishi sunak, avrupa birliği, avrupa birliği, ab, ab, ab, brexit

İngiltere ve Yunanistan arasında randevu krizi: 'Tribünlere oynuyor'

23:32 29.11.2023
© AP Photo / Matt Dunham / Elgin MarblesWomen look at a statue of the Greek god Dionysus, part of the Parthenon Marbles
Women look at a statue of the Greek god Dionysus, part of the Parthenon Marbles - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Matt Dunham / Elgin Marbles
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İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşı Miçotakis'i Elgin Mermerleri konusunda "tribünlere oynamakla" suçladı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, Atina'nın uzun süredir iadesini istediği Elgin Mermerleri konusunda "tribünlere oynamakla" suçladı.
Sunak, parlamentodaki haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda, Yunan mevkidaşının, Elgin Mermerleri'nin iadesi konusunu toplantı öncesi gündeme getirmesinin ardından Miçotakis'le yapacağı görüşmeyi saatler kala iptal etmesini savundu.​​​​​​​
İngiltere'nin müttefikleriyle yasa dışı göçle mücadele ya da güvenliğin güçlendirilmesi gibi önemli konuları görüşmekten her zaman memnuniyet duyduğunu söyleyen Sunak, fakat iptal edilen toplantının bu kapsamda olmadığını belirtti.
Sunak, Yunan mevkidaşıyla yapacağı görüşmeyi iptaline ilişkin şunları söyledi:
"Ancak, bir toplantının amacının geleceğe yönelik önemli konuları tartışmak değil de tribünlere oynamak ve geçmişteki meseleleri yeniden tartışmak olduğu açıkken bu uygunsuz bir davranıştı. Dahası... Bu konuda bu ülkeye belirli taahhütler ve belirli güvenceler verildiğinde ve sonra bunlar yerine getirilmediğinde, bu ona yabancı gelebilir, ancak benim görüşüme göre insanlar taahhütte bulunduklarında bunları tutmalıdırlar."

'Brexit tehlikede değil'

Öte yandan, İngiltere Başbakanlık Sözcüsü de basın mensuplarının, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "İngiltere'nin gelecekte AB'ye yeniden katılmaya yönelik net bir hareket yönünde olduğu" iddiasını sordu.
Sözcü, Başbakan Sunak'ın, Brexit'e "tutkuyla inandığını" ve "bunu başarıya ulaştıracağını" ifade eden bir değerlendirmede bulundu.
Ayrıca, Sözcü, Brexit'in tehlikede olup olmadığı sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.

Miçotakis rahatsızlığını dile getirmişti

Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden 25 Kasım’da yapılan açıklamada, İngiltere'ye 3 günlük ziyarette bulunacak olan Miçotakis'in 28 Kasım’da yerel saatle 12.45'te Sunak’la görüşeceği duyurulmuştu.
Miçotakis, toplantı öncesi 26 Kasım'da İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, mermerlerin iade edilmesi gerektiğini gündeme getirmişti.
Söz konusu röportajın ardından İngiliz basını, Mitsotakis'in röportajda Elgin Mermerleri konusunu gündeme getirmesinin Sunak'ı rahatsız ettiğini öne sürmüştü.
Miçotakis, planlanan görüşmeden bir gün önce akşam saatlerinde yazılı açıklama yaparak, "İngiltere Başbakanı'nın programlanmış görüşmemizi saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum" ifadesini kullanmıştı.
Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirmişti.
Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Atina Akropolü'nün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşıyla randevusuna saatler kala görüşmeyi iptal etti
27 Kasım, 23:58
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