İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yerli ve milli savunma sanayimizin payı yüzde 80'leri aştı

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kira krizine karşı 'ev arkadaşlığı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Gıda ve zeytinyağı hileleri
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231129/icisleri-bakani-yerlikaya-yerli-ve-milli-savunma-sanayimizin-payi-yuzde-80leri-asti-1077905583.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yerli ve milli savunma sanayimizin payı yüzde 80'leri aştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yerli ve milli savunma sanayimizin payı yüzde 80'leri aştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen Jandarma Havacılığının 55. Kuruluş Yıl Dönümü ve Temel Kurslar Mezuniyet... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T13:32+0300
2023-11-29T13:32+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
recep tayyip erdoğan
jandarma
iha
siha
yerli ve milli ürünler
pilot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077217458_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e16a0c2f35351454d360e92ea83fa5.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insanlı hava araçlarıyla 4 ilde, insansız hava araçlarıyla 8 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Jandarma Havacılık Başkanlığının envanterinde 70'in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30'un üzerinde insansız hava aracı bulunduğunu bildirdi.Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde kurslarını tamamlayan 20 pilot, 22 İHA pilotu, 51 teknisyen ve 41 İHA teknisyeni olmak üzere toplam 134 subay ve astsubayın mezun olacağını belirten Yerlikaya, "Eğitimlerini büyük bir milli şuur ve vazife bilinciyle tamamlayan pilot ve teknisyenlerimizi yürekten tebrik ediyor, devletimiz ve milletimiz için üstlenecekleri görevlerinde şimdiden başarılar diliyorum" dedi.Yerlikaya, Jandarma Kartalları'nın, birçok bölgede asayişin sağlanmasının yanı sıra arama kurtarma ve hasta nakli gibi alanlarda gece gündüz demeden her türlü şartta görev yaptığına işaret etti.Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın sadece teröristlerle, çetelerle, hainlerle mücadele etmediğini, deprem ve orman yangınları gibi afetlerde de görev aldığını, her şartta ve her koşulda ülkeye hizmet ettiğini anlatan Yerlikaya, "Jandarma pilotlarımız, sadece son 2 yılda orman yangınlarına karşı 1625 saat, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş depremlerinde ise 33 hava aracı ile 2 bin 300 saat uçuş gerçekleştirdi" diye konuştu.Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayisinin havacılık alanında attığı adımlara dikkati çekerek, "Bugün, Jandarma Hava Komutanlığı'mızın envanterinde, 70'in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30'un üzerinde insansız hava araçları bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 21 yıldır verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi, devletimizin ve milletimizin her alanda kalkınması ve güçlenmesi adına verilen bir mücadeledir. Bu mücadelenin sonunda, yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 20'lerdeki payı, gururla ifade ediyoruz ki yüzde 80'leri aştı" bilgilerini verdi.İçişleri ailesi olarak üzerlerindeki büyük sorumlulukla, milletin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu nedenle aldığımız eğitimlerde ve bize sunulan imkanlarda milletimizin tamamının hakkı ve emeği var. Sadakatle bağlı olacağınız yegane yer Türkiye Cumhuriyeti devletidir, gönülden bağlı olacağınız tek cemiyet aziz milletimizdir. Unutmayın, bu aziz millete ve bu yüce devlete hizmet etmek, insanlığın umudunu da diri tutmaktır ve mazlumların da umudu olmaktır" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, şehit ailelerine plaket veren ve onlarla bir süre sohbet eden Ali Yerlikaya, dereceye giren kursiyerlere brövelerini taktı ve diplomalarını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/icisleri-bakani-sibergoz-9-operasyonunda-37-supheli-yakalandi-1077897005.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077217458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74c6f6aba6cadb4b6453b0e059fc5eba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, jandarma, iha, siha, yerli ve milli ürünler, pilot
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, jandarma, iha, siha, yerli ve milli ürünler, pilot

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yerli ve milli savunma sanayimizin payı yüzde 80'leri aştı

13:32 29.11.2023
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen Jandarma Havacılığının 55. Kuruluş Yıl Dönümü ve Temel Kurslar Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insanlı hava araçlarıyla 4 ilde, insansız hava araçlarıyla 8 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Jandarma Havacılık Başkanlığının envanterinde 70'in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30'un üzerinde insansız hava aracı bulunduğunu bildirdi.
Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde kurslarını tamamlayan 20 pilot, 22 İHA pilotu, 51 teknisyen ve 41 İHA teknisyeni olmak üzere toplam 134 subay ve astsubayın mezun olacağını belirten Yerlikaya, "Eğitimlerini büyük bir milli şuur ve vazife bilinciyle tamamlayan pilot ve teknisyenlerimizi yürekten tebrik ediyor, devletimiz ve milletimiz için üstlenecekleri görevlerinde şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Yerlikaya, Jandarma Kartalları'nın, birçok bölgede asayişin sağlanmasının yanı sıra arama kurtarma ve hasta nakli gibi alanlarda gece gündüz demeden her türlü şartta görev yaptığına işaret etti.
Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın sadece teröristlerle, çetelerle, hainlerle mücadele etmediğini, deprem ve orman yangınları gibi afetlerde de görev aldığını, her şartta ve her koşulda ülkeye hizmet ettiğini anlatan Yerlikaya, "Jandarma pilotlarımız, sadece son 2 yılda orman yangınlarına karşı 1625 saat, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş depremlerinde ise 33 hava aracı ile 2 bin 300 saat uçuş gerçekleştirdi" diye konuştu.
Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayisinin havacılık alanında attığı adımlara dikkati çekerek, "Bugün, Jandarma Hava Komutanlığı'mızın envanterinde, 70'in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30'un üzerinde insansız hava araçları bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 21 yıldır verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi, devletimizin ve milletimizin her alanda kalkınması ve güçlenmesi adına verilen bir mücadeledir. Bu mücadelenin sonunda, yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 20'lerdeki payı, gururla ifade ediyoruz ki yüzde 80'leri aştı" bilgilerini verdi.
İçişleri ailesi olarak üzerlerindeki büyük sorumlulukla, milletin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu nedenle aldığımız eğitimlerde ve bize sunulan imkanlarda milletimizin tamamının hakkı ve emeği var. Sadakatle bağlı olacağınız yegane yer Türkiye Cumhuriyeti devletidir, gönülden bağlı olacağınız tek cemiyet aziz milletimizdir. Unutmayın, bu aziz millete ve bu yüce devlete hizmet etmek, insanlığın umudunu da diri tutmaktır ve mazlumların da umudu olmaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, şehit ailelerine plaket veren ve onlarla bir süre sohbet eden Ali Yerlikaya, dereceye giren kursiyerlere brövelerini taktı ve diplomalarını verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sibergöz-9 operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
08:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала