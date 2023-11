İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yerli ve milli savunma sanayimizin payı yüzde 80'leri aştı

https://sputniknews.com.tr/20231129/icisleri-bakani-yerlikaya-yerli-ve-milli-savunma-sanayimizin-payi-yuzde-80leri-asti-1077905583.html

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insanlı hava araçlarıyla 4 ilde, insansız hava araçlarıyla 8 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Jandarma Havacılık Başkanlığının envanterinde 70'in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30'un üzerinde insansız hava aracı bulunduğunu bildirdi.Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde kurslarını tamamlayan 20 pilot, 22 İHA pilotu, 51 teknisyen ve 41 İHA teknisyeni olmak üzere toplam 134 subay ve astsubayın mezun olacağını belirten Yerlikaya, "Eğitimlerini büyük bir milli şuur ve vazife bilinciyle tamamlayan pilot ve teknisyenlerimizi yürekten tebrik ediyor, devletimiz ve milletimiz için üstlenecekleri görevlerinde şimdiden başarılar diliyorum" dedi.Yerlikaya, Jandarma Kartalları'nın, birçok bölgede asayişin sağlanmasının yanı sıra arama kurtarma ve hasta nakli gibi alanlarda gece gündüz demeden her türlü şartta görev yaptığına işaret etti.Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın sadece teröristlerle, çetelerle, hainlerle mücadele etmediğini, deprem ve orman yangınları gibi afetlerde de görev aldığını, her şartta ve her koşulda ülkeye hizmet ettiğini anlatan Yerlikaya, "Jandarma pilotlarımız, sadece son 2 yılda orman yangınlarına karşı 1625 saat, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş depremlerinde ise 33 hava aracı ile 2 bin 300 saat uçuş gerçekleştirdi" diye konuştu.Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayisinin havacılık alanında attığı adımlara dikkati çekerek, "Bugün, Jandarma Hava Komutanlığı'mızın envanterinde, 70'in üzerinde insanlı hava aracı ile Bayraktar, TB-2 ve ANKA-S gibi 30'un üzerinde insansız hava araçları bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 21 yıldır verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi, devletimizin ve milletimizin her alanda kalkınması ve güçlenmesi adına verilen bir mücadeledir. Bu mücadelenin sonunda, yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 20'lerdeki payı, gururla ifade ediyoruz ki yüzde 80'leri aştı" bilgilerini verdi.İçişleri ailesi olarak üzerlerindeki büyük sorumlulukla, milletin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu nedenle aldığımız eğitimlerde ve bize sunulan imkanlarda milletimizin tamamının hakkı ve emeği var. Sadakatle bağlı olacağınız yegane yer Türkiye Cumhuriyeti devletidir, gönülden bağlı olacağınız tek cemiyet aziz milletimizdir. Unutmayın, bu aziz millete ve bu yüce devlete hizmet etmek, insanlığın umudunu da diri tutmaktır ve mazlumların da umudu olmaktır" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, şehit ailelerine plaket veren ve onlarla bir süre sohbet eden Ali Yerlikaya, dereceye giren kursiyerlere brövelerini taktı ve diplomalarını verdi.

