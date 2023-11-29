https://sputniknews.com.tr/20231129/hizi-95-kilometreye-ulasan-ruzgar-motosikleti-devirdi-surucu-motora-ulasmakta-gucluk-cekti-1077899069.html
Hızı 95 kilometreye ulaşan rüzgar motosikleti devirdi: Sürücü motora ulaşmakta güçlük çekti
Hızı 95 kilometreye ulaşan rüzgar motosikleti devirdi: Sürücü motora ulaşmakta güçlük çekti
Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına motosikleti devirdi. Sürücü aracına dönmekte güçlük çekti. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T10:32+0300
2023-11-29T10:32+0300
2023-11-29T10:32+0300
türkiye
bursa
fırtına
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Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına hayatı felç etti. Osmangazi ilçesinde fırtınada devrilen motosiklet sürücüsü ve onun yardımına koşanlar ayakta durmakta güçlük çekti Gökdere Vadisi'nde fırtına sebebiyle zor anlar yaşayanlar birbirine sarılırken, bir genç ise emekleyerek kendisini korumaya aldı. Yıldırım ilçesinde bir giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. O anlar kameraya yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kuvvetli-firtina-etkili-oluyor-bursada-okullar-tatil-mi-1077893331.html
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bursa, fırtına
Hızı 95 kilometreye ulaşan rüzgar motosikleti devirdi: Sürücü motora ulaşmakta güçlük çekti
Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına motosikleti devirdi. Sürücü aracına dönmekte güçlük çekti.
Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına hayatı felç etti.
Osmangazi ilçesinde fırtınada devrilen motosiklet sürücüsü ve onun yardımına koşanlar ayakta durmakta güçlük çekti
Gökdere Vadisi'nde fırtına sebebiyle zor anlar yaşayanlar birbirine sarılırken, bir genç ise emekleyerek kendisini korumaya aldı. Yıldırım ilçesinde bir giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. O anlar kameraya yansıdı.