https://sputniknews.com.tr/20231129/hizi-95-kilometreye-ulasan-ruzgar-motosikleti-devirdi-surucu-motora-ulasmakta-gucluk-cekti-1077899069.html

Hızı 95 kilometreye ulaşan rüzgar motosikleti devirdi: Sürücü motora ulaşmakta güçlük çekti

Hızı 95 kilometreye ulaşan rüzgar motosikleti devirdi: Sürücü motora ulaşmakta güçlük çekti

Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına motosikleti devirdi. Sürücü aracına dönmekte güçlük çekti. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T10:32+0300

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2023-11-29T10:32+0300

türkiye

bursa

fırtına

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Bursa'da dün gece etkili olan ve hızı 95 kilometreyi bulan fırtına hayatı felç etti. Osmangazi ilçesinde fırtınada devrilen motosiklet sürücüsü ve onun yardımına koşanlar ayakta durmakta güçlük çekti Gökdere Vadisi'nde fırtına sebebiyle zor anlar yaşayanlar birbirine sarılırken, bir genç ise emekleyerek kendisini korumaya aldı. Yıldırım ilçesinde bir giysi dolabı da fırtınada harekete geçti. O anlar kameraya yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/kuvvetli-firtina-etkili-oluyor-bursada-okullar-tatil-mi-1077893331.html

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