https://sputniknews.com.tr/20231129/gazzeden-23-hasta-daha-turkiyeye-getirildi-1077925917.html
Gazze’den 23 hasta daha Türkiye’ye getirildi
Gazze’den 23 hasta daha Türkiye’ye getirildi
Gazze’den gelen 23 hasta ve 21 refakatçiyi taşıyan uçak Ankara’ya geldi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T19:35+0300
2023-11-29T19:35+0300
2023-11-29T19:35+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
mısır
mısır
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077436485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5440467dc69d3e26f75eb50225d3e9a5.jpg
Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na götüren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı. Uçak, Türkiye'de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanından havalandı ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Çoğunluğu çocuk olan hastalar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/1077437623.html
gazze
gazze şeridi
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077436485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31c3f94e884e627a5b1d925531e839e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, mısır, mısır, türkiye
gazze, gazze şeridi, mısır, mısır, türkiye
Gazze’den 23 hasta daha Türkiye’ye getirildi
Gazze’den gelen 23 hasta ve 21 refakatçiyi taşıyan uçak Ankara’ya geldi.
Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na götüren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı.
Uçak, Türkiye'de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanından havalandı ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.
Çoğunluğu çocuk olan hastalar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.