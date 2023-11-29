https://sputniknews.com.tr/20231129/gazzeden-23-hasta-daha-turkiyeye-getirildi-1077925917.html

Gazze’den 23 hasta daha Türkiye’ye getirildi

Gazze’den 23 hasta daha Türkiye’ye getirildi

Gazze’den gelen 23 hasta ve 21 refakatçiyi taşıyan uçak Ankara’ya geldi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T19:35+0300

2023-11-29T19:35+0300

2023-11-29T19:35+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

mısır

mısır

türkiye

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Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na götüren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı. Uçak, Türkiye'de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanından havalandı ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Çoğunluğu çocuk olan hastalar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231116/1077437623.html

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gazze, gazze şeridi, mısır, mısır, türkiye