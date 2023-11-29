https://sputniknews.com.tr/20231129/dolar-ve-euroda-yukselis--1077897740.html
Gram altında rekor
Gram altında rekor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9200 liradan, euro 31,8180 liradan güne başladı. Gram altın ise 1900 liranın üzerine çıktı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T09:14+0300
2023-11-29T09:14+0300
2023-11-29T09:19+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 28,9180 liradan alınan dolar, 28,9200 liradan satılıyor. 31,8160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,8180 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9210 lira, euronun satış fiyatı ise 31,7510 lira olmuştu.Altın fiyatlarında rekorAltın fiyatları hafta başından beri yükseliş eğilimini sürdürüyor.Gram altın bin 899 lira, çeyrek altın 3 bin 77 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 266 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 43 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.093 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.64 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.64 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 38.042 dolar seviyesinde.
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Gram altında rekor
09:14 29.11.2023 (güncellendi: 09:19 29.11.2023)
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9200 liradan, euro 31,8180 liradan güne başladı. Gram altın ise 1900 liranın üzerine çıktı.
Serbest piyasada 28,9180 liradan alınan dolar, 28,9200 liradan satılıyor. 31,8160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,8180 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,9210 lira, euronun satış fiyatı ise 31,7510 lira olmuştu.
Altın fiyatları hafta başından beri yükseliş eğilimini sürdürüyor.
Gram altın bin 899 lira, çeyrek altın 3 bin 77 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 266 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 43 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.093 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 81.64 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.64 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 38.042 dolar seviyesinde.