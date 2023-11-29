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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim talimatı: 'O isimlerle vedalaşacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim talimatı: 'O isimlerle vedalaşacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız." dediği... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T11:50+0300
2023-11-29T11:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
aday
seçim
yerel seçim
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Yerel seçimler için çalışmalarına hız veren AK Parti'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantıda 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin masaya yatırıldığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına aday profili konusunda talimat vererek, "Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim.Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim" dedi.Sabah'ta yer alan habere göre; sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, aday, seçim, yerel seçim
recep tayyip erdoğan, ak parti, aday, seçim, yerel seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim talimatı: 'O isimlerle vedalaşacağız'

11:50 29.11.2023
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız." dediği belirtildi.
Yerel seçimler için çalışmalarına hız veren AK Parti'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantıda 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin masaya yatırıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına aday profili konusunda talimat vererek, "Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim.
Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.
AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.
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