https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogandan-yerel-secim-talimati-o-isimlerle-vedalasacagiz-1077902516.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim talimatı: 'O isimlerle vedalaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim talimatı: 'O isimlerle vedalaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız." dediği... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T11:50+0300

2023-11-29T11:50+0300

2023-11-29T11:50+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

aday

seçim

yerel seçim

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Yerel seçimler için çalışmalarına hız veren AK Parti'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantıda 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin masaya yatırıldığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına aday profili konusunda talimat vererek, "Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim.Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim" dedi.Sabah'ta yer alan habere göre; sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, aday, seçim, yerel seçim