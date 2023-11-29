https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-lideri-bahcelinin-gorusmesi-basladi-1077915165.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T15:38+0300
2023-11-29T15:38+0300
2023-11-29T15:40+0300
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, son dakika
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi başladı
15:38 29.11.2023 (güncellendi: 15:40 29.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.