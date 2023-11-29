https://sputniknews.com.tr/20231129/calisan-emekliye-5-bin-tl-ikramiye-onergesi-tbmm-plan-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1077920809.html
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T17:27+0300
2023-11-29T17:27+0300
2023-11-29T17:35+0300
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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:27 29.11.2023 (güncellendi: 17:35 29.11.2023)
© AAEk zam emekli maaşı
© AA
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