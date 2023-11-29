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SEYİR HALİ
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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
29.11.2023, Sputnik Türkiye
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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye önergesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

17:27 29.11.2023 (güncellendi: 17:35 29.11.2023)
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Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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