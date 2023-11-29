https://sputniknews.com.tr/20231129/calisan-emeklilere-5-bin-lira-ikramiye-meclis-komisyonunda-kabul-edildi--1077925180.html

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis komisyonunda kabul edildi

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis komisyonunda kabul edildi

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T19:11+0300

2023-11-29T19:11+0300

2023-11-29T19:49+0300

tbmm

türkiye

emekli

emekli ikramiyesi

tbmm plan ve bütçe komisyonu

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

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tbmm, emekli, emekli ikramiyesi, tbmm plan ve bütçe komisyonu