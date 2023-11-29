https://sputniknews.com.tr/20231129/calisan-emeklilere-5-bin-lira-ikramiye-meclis-komisyonunda-kabul-edildi--1077925180.html
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis komisyonunda kabul edildi
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis komisyonunda kabul edildi
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T19:11+0300
2023-11-29T19:11+0300
2023-11-29T19:49+0300
tbmm
türkiye
emekli
emekli ikramiyesi
tbmm plan ve bütçe komisyonu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
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tbmm, emekli, emekli ikramiyesi, tbmm plan ve bütçe komisyonu
tbmm, emekli, emekli ikramiyesi, tbmm plan ve bütçe komisyonu
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye Meclis komisyonunda kabul edildi
19:11 29.11.2023 (güncellendi: 19:49 29.11.2023)
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.
Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.