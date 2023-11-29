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https://sputniknews.com.tr/20231129/bursada-kuvvetli-lodos-otobusun-uzerine-ucan-cati-2-yolcuyu-yaraladi-1077891501.html
Bursa'da kuvvetli lodos: Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı
Bursa'da kuvvetli lodos: Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T00:59+0300
2023-11-29T01:02+0300
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Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Hastayurdu Caddesi'ndeki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaç yola devrildi.Aynı yolda seyir halindeki bir otobüsün arka camına çarpan çatı sacı nedeniyle 2 yolcu hafif yaralandı.Yolcular 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Çok sayıda çatı uçması olayı gerçekleşirken, tenteler ve sert cisimler de havada uçtu, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.Öte yandan kentin birçok noktasında binaların çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi.Bursa'da restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan Balibey Han'ın üstündeki kafenin verandası da hanın içine düştü.Ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.Etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi beklenen rüzgara karşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.Bursa'da rüzgar nedeniyle binanın çatısının uçması güvenlik kamerasına yansıdı Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle caddeye uçarak bir araca zarar verdi.Şükraniye Mahallesi’nde lodosun etkisiyle bir binanın çatısı Yüksel Sokak'a uçtu. Elektrik tellerini koparan çatı parçaları, hafif ticari aracın üstüne düştü.Çatının uçması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çatının aniden uçarak elektrik tellerini kopardığı, daha sonra bir hafif ticari aracın üstüne devrildiği görülüyor. Bursa Deniz Otobüsünün yarınki 8 seferi iptal edildiDiğer yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/-canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1077871884.html
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bursa, osmangazi, fırtına
bursa, osmangazi, fırtına

Bursa'da kuvvetli lodos: Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı

00:59 29.11.2023 (güncellendi: 01:02 29.11.2023)
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW086997Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW086997
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Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Hastayurdu Caddesi'ndeki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaç yola devrildi.
Aynı yolda seyir halindeki bir otobüsün arka camına çarpan çatı sacı nedeniyle 2 yolcu hafif yaralandı.
Yolcular 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Çok sayıda çatı uçması olayı gerçekleşirken, tenteler ve sert cisimler de havada uçtu, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
Öte yandan kentin birçok noktasında binaların çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi.
Bursa'da restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan Balibey Han'ın üstündeki kafenin verandası da hanın içine düştü.
Ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.
Etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi beklenen rüzgara karşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW086997Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW086997
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW086997Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW086997
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW087014Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW087014
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW087014Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW087014
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
1/4
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW086997
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
2/4
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW086997
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
3/4
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW087014
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.
4/4
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - EMİR AKTAŞ-AW087014
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti.

Bursa'da rüzgar nedeniyle binanın çatısının uçması güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle caddeye uçarak bir araca zarar verdi.
Şükraniye Mahallesi’nde lodosun etkisiyle bir binanın çatısı Yüksel Sokak'a uçtu. Elektrik tellerini koparan çatı parçaları, hafif ticari aracın üstüne düştü.
Çatının uçması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çatının aniden uçarak elektrik tellerini kopardığı, daha sonra bir hafif ticari aracın üstüne devrildiği görülüyor.

Bursa Deniz Otobüsünün yarınki 8 seferi iptal edildi

Diğer yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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