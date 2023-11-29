https://sputniknews.com.tr/20231129/bursada-kuvvetli-lodos-agaclarin-devrilmesiyle-mezarlar-yerlerinden-cikti-1077923657.html

Bursa'da kuvvetli lodos: Ağaçların devrilmesiyle mezarlar yerlerinden çıktı

Bursa'da kuvvetli lodos: Ağaçların devrilmesiyle mezarlar yerlerinden çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti. Bazı mezarlar hafif zarar gördü, bazıları ise yerlerinden... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T18:55+0300

2023-11-29T18:55+0300

2023-11-29T19:00+0300

türkiye

bursa

mezar

lodos

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Bursa'da dün akşam başlayan ve saatteki hızı en yüksek 95,4 kilometre ölçülen lodos, kentte çok sayıda ağacı kökünden söktü, dallarını kırdı.Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mezarlığı'nda kuvvetli lodos nedeniyle köklerinden sökülüp kırılan ağaçlar, mezarların üzerine düştü.Çok sayıda mezar hasar görürken bazı mezarlar da yerlerinden çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbul-icin-asiri-yagis-uyarisi-1077922662.html

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