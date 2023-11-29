Bursa'da kuvvetli lodos: Ağaçların devrilmesiyle mezarlar yerlerinden çıktı
18:55 29.11.2023 (güncellendi: 19:00 29.11.2023)
© AA / Mustafa BikeçBursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
© AA / Mustafa Bikeç
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti. Bazı mezarlar hafif zarar gördü, bazıları ise yerlerinden çıktı.
Bursa'da dün akşam başlayan ve saatteki hızı en yüksek 95,4 kilometre ölçülen lodos, kentte çok sayıda ağacı kökünden söktü, dallarını kırdı.
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mezarlığı'nda kuvvetli lodos nedeniyle köklerinden sökülüp kırılan ağaçlar, mezarların üzerine düştü.
Çok sayıda mezar hasar görürken bazı mezarlar da yerlerinden çıktı.
© AA / Mustafa BikeçBursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
1/3
© AA / Mustafa Bikeç
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
© AA / Mustafa BikeçBursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
2/3
© AA / Mustafa Bikeç
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
© AA / Mustafa BikeçBursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
3/3
© AA / Mustafa Bikeç
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
1/3
© AA / Mustafa Bikeç
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
2/3
© AA / Mustafa Bikeç
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti
3/3
© AA / Mustafa Bikeç
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar Küçükbalıklı Mezarlığındaki mezarları tahrip etti