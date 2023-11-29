https://sputniknews.com.tr/20231129/bmgknin-filistin-israil-meselesiyle-ilgili-toplantisindan-ne-gibi-sonuclar-beklenebilir-1077918894.html
BMGK’nın Filistin-İsrail meselesiyle ilgili toplantısından ne gibi sonuçlar beklenebilir?
BMGK’nın Filistin-İsrail meselesiyle ilgili toplantısından ne gibi sonuçlar beklenebilir?
Çin’in girişimiyle bugün, 29 Kasım, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Filistin-İsrail meselesini görüşecek. Hatta... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T17:06+0300
2023-11-29T17:06+0300
2023-11-29T17:06+0300
görüş
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
çin halk cumhuriyeti
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
avrupa
rusya
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BMGK toplantısından hangi sonuçların çıkması bekleniyor? Bu sonuçlar, Gazze’deki gelişmeleri etkileyecek mi?Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, bu BMGK toplantısının, uluslararası toplumun Filistin-İsrail gerilimini azaltmaya yönelik çabaları bağlamında önemli bir olay olduğunu belirtti. Lakin uzmanın görüşüne bu toplantıdan önemli sonuçlar çıkmayacak:Dolgov, “Halihazırda, birçok ülkede İsrail karşıtı gösteriler devam ediyor. Üstelik sadece Arap veya Müslüman ülkelerde değil, oldukça büyük Müslüman diasporasının yaşadığı Batı Avrupa ve ABD’de yapılıyor. Bence bu olaylar, Filistin-İsrail sorununa tam çözüm bulma yönünde BMGK kararından daha çok İsrail’i etkileyecek” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/bm-guvenlik-konseyi-cinin-baskanliginda-gazzede-uzun-sureli-ateskes-gundemiyle-toplaniyor-1077869707.html
israil
gazze
gazze şeridi
çin halk cumhuriyeti
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Amur Gadjiev
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, çin halk cumhuriyeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), avrupa, rusya
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, çin halk cumhuriyeti, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), avrupa, rusya
BMGK’nın Filistin-İsrail meselesiyle ilgili toplantısından ne gibi sonuçlar beklenebilir?
Özel
Çin’in girişimiyle bugün, 29 Kasım, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Filistin-İsrail meselesini görüşecek. Hatta bu toplantı nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 28 Kasım’da yapılması planlanan ziyareti ertelendi.
BMGK toplantısından hangi sonuçların çıkması bekleniyor? Bu sonuçlar, Gazze’deki gelişmeleri etkileyecek mi?
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, bu BMGK toplantısının, uluslararası toplumun Filistin-İsrail gerilimini azaltmaya yönelik çabaları bağlamında önemli bir olay olduğunu belirtti.
Lakin uzmanın görüşüne bu toplantıdan önemli sonuçlar çıkmayacak:
“Beklenen BMGK toplantısı elbette, uluslararası toplumun Filistin’deki savaşı bitirme yolunu bulma yönünde devam eden çabalar bağlamında önemli bir olay. Yine de görüşüme göre, bu BMGK toplantısından önemli sonuçların çıkacağını beklemiyorum. Çünkü bilindiği gibi ABD ve müttefikleri İsrail’e tam destek veriyor. Evet, Avrupa dahil birçok ülkenin lideri, Filistin sorununun gerçek çözümünün BM’nin 1947 tarihli kararı temelinde ulusal Filistin devletinin kurulması olduğunu söylüyor. Ama uygulamada İsrail’e destek vermeye devam ediyorlar. Bu koşullarda, BMGK’nın Filistin-İsrail sorununu çözebileceğini veya bir şekilde İsrail’e etki yapabileceğini tahmin etmek çok zor. Zira İsrailli yetkililer, Hamas’ın tam yok edilmesi olan ana hedefe ulaşana kadar harekata devam edileceğini dile getiriyor. BMGK toplantısında, İsrail’i bir ölçüde baskı altına alacak bir kararın kabul edilmesi mümkün. Ama bu baskı, mevcut koşullarda İsrail’i ulusal Filistin devletinin kurulmasına itecek kadar büyük olmayacak.”
Dolgov, “Halihazırda, birçok ülkede İsrail karşıtı gösteriler devam ediyor. Üstelik sadece Arap veya Müslüman ülkelerde değil, oldukça büyük Müslüman diasporasının yaşadığı Batı Avrupa ve ABD’de yapılıyor. Bence bu olaylar, Filistin-İsrail sorununa tam çözüm bulma yönünde BMGK kararından daha çok İsrail’i etkileyecek” diye ekledi.