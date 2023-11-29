BMGK’nın Filistin-İsrail meselesiyle ilgili toplantısından ne gibi sonuçlar beklenebilir?

“Beklenen BMGK toplantısı elbette, uluslararası toplumun Filistin’deki savaşı bitirme yolunu bulma yönünde devam eden çabalar bağlamında önemli bir olay. Yine de görüşüme göre, bu BMGK toplantısından önemli sonuçların çıkacağını beklemiyorum. Çünkü bilindiği gibi ABD ve müttefikleri İsrail’e tam destek veriyor. Evet, Avrupa dahil birçok ülkenin lideri, Filistin sorununun gerçek çözümünün BM’nin 1947 tarihli kararı temelinde ulusal Filistin devletinin kurulması olduğunu söylüyor. Ama uygulamada İsrail’e destek vermeye devam ediyorlar. Bu koşullarda, BMGK’nın Filistin-İsrail sorununu çözebileceğini veya bir şekilde İsrail’e etki yapabileceğini tahmin etmek çok zor. Zira İsrailli yetkililer, Hamas’ın tam yok edilmesi olan ana hedefe ulaşana kadar harekata devam edileceğini dile getiriyor. BMGK toplantısında, İsrail’i bir ölçüde baskı altına alacak bir kararın kabul edilmesi mümkün. Ama bu baskı, mevcut koşullarda İsrail’i ulusal Filistin devletinin kurulmasına itecek kadar büyük olmayacak.”