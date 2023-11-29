https://sputniknews.com.tr/20231129/bayan-kahkaha-lakabiyla-anilan-unlu-sanatci-guzide-kasaci-hayatini-kaybetti-1077912404.html
'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan ünlü sanatçı Güzide Kasacı hayatını kaybetti
'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan ünlü sanatçı Güzide Kasacı hayatını kaybetti
"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T14:36+0300
2023-11-29T14:36+0300
2023-11-29T14:36+0300
yaşam
türk sanat müziği
vefat
ölüm
sanatçı
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Kasacı'nın kızı Canan Alhas yaptığı açıklamada, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesinde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.Bir dönem 'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu.Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Belediyesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak mezun oldu.Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak gibi dönemin büyük sanatçıların derslerine katılan ve sesiyle büyük beğeni kazanan Kasacı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.
https://sputniknews.com.tr/20190428/muzeyyen-senar-da-safiye-aylaya-hayrandi-1038896029.html
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türk sanat müziği, vefat, ölüm, sanatçı
türk sanat müziği, vefat, ölüm, sanatçı
'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan ünlü sanatçı Güzide Kasacı hayatını kaybetti
"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti.
Kasacı'nın kızı Canan Alhas yaptığı açıklamada, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesinde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.
Bir dönem 'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu.
Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Belediyesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak mezun oldu.
Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak gibi dönemin büyük sanatçıların derslerine katılan ve sesiyle büyük beğeni kazanan Kasacı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.