https://sputniknews.com.tr/20231129/bayan-kahkaha-lakabiyla-anilan-unlu-sanatci-guzide-kasaci-hayatini-kaybetti-1077912404.html

'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan ünlü sanatçı Güzide Kasacı hayatını kaybetti

'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan ünlü sanatçı Güzide Kasacı hayatını kaybetti

"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T14:36+0300

2023-11-29T14:36+0300

2023-11-29T14:36+0300

yaşam

türk sanat müziği

vefat

ölüm

sanatçı

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Kasacı'nın kızı Canan Alhas yaptığı açıklamada, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesinde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.Bir dönem 'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu.Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Beledi­yesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak me­zun oldu.Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak gibi dönemin büyük sanatçıların derslerine katılan ve sesiyle büyük beğeni kazanan Kasacı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.

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Sputnik Türkiye

türk sanat müziği, vefat, ölüm, sanatçı