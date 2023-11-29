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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/bati-basini-zelenskiyin-cevresindeki-pek-cok-kisi-zalujniyin-gorusune-katiliyor-1077916434.html
Batı basını: Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor
Batı basını: Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor
The Economist, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çevresindeki insanların bir kısmının Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görüşlerine... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T16:28+0300
2023-11-29T16:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
ukrayna ordusu
abd
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The Economist, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çevresindeki insanların bir kısmının Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görüşlerine katıldığını yazdı.The Economist dergisinin Ukrayna hükümetinden üst düzey bir bürokrata dayandırdığı haberine göre, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasındaki çatışma ‘öngörülebilir’ olarak nitelendirilirken, zira bu çatışmanın geçen yaz döneminde başlatılan karşı taarruzun başarısızlığından kaynaklandığı vurgulandı.“Yönetimdeki açık çatışma, plana doğru ilerlemeyip çıkmaza giren karşı taarruz operasyonunun öngörülebilir sonucuydu” diye konuşan kaynak, Ukrayna hükümetinde birçok kişinin, Zelenskiy'in pozisyonu ile çelişen tezleri açıkça dile getiren Zalujnıy’ın ‘gerçekçi çıkarımlarına’ katıldığını kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı’nın henüz herhangi bir siyasi hedefe ilişkin açıklama yapmadığı, ancak anketlere göre kasım ayı ortalarında Zalujnıy’a duyulan güvenin Zelenskiy’e göre yaklaşık iki kat (yüzde 32’ye karşı yüzde 70) daha yüksek olduğunun ortaya çıktğı belirtilen yazıda, Zelenskiy’in, Zalujnıy'ın rakibi olması durumunda başkanlık seçimini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.Ukrayna basını: Zelenskiy'in ofisi bölgelere Zalujnıy ile iletişimi kesmeleri talimatını verdiUkrayna’da yayınlanan çevirimiçi gazete Strana.ua ise gazeteci Yuriy Nikolv’a atıfta bulunarak Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin bölgelerdeki yerel yöneticilere Valeriy Zalujnıy ile her türlü iletişimi kesmelerini emrettiğini yazdı.Nikolov’un sözlerini alıntılayan gazete, “Yerel yöneticilere, ‘bölgesel elitlerin (Zalujnıy) etrafında herhangi bir spekülasyon yaratmaması için’ emir verildi” ifadelerini kullandı.Haber göre Nikolov bunu ‘Zelenskiy ekibinin potansiyel bir rakibi yok etmeye yönelik hareketleri’ olarak değerlendiriyor.Daha önce Zalujnıy, Economist dergisi için kaleme aldığı makalede Ukrayna'da yedek ordu birlikleri eğitme imkanlarının kısıtlı olduğunu ve Ukrayna ordusunun çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Zalujnıy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Batı'nın NATO ders kitaplarına göre beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu da itiraf etmişti.Daha önce bazı Ukraynalı ve Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma haberlerini gündeme getirmişti. New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/zelenskiyden-rusya-ile-muzakere-olasiligina-yanit-asla-1077625566.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, ukrayna ordusu, abd
ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, ukrayna ordusu, abd

Batı basını: Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor

16:28 29.11.2023
© AP PhotoUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AP Photo
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The Economist, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çevresindeki insanların bir kısmının Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görüşlerine katıldığını yazdı.
The Economist, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in çevresindeki insanların bir kısmının Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın görüşlerine katıldığını yazdı.
The Economist dergisinin Ukrayna hükümetinden üst düzey bir bürokrata dayandırdığı haberine göre, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasındaki çatışma ‘öngörülebilir’ olarak nitelendirilirken, zira bu çatışmanın geçen yaz döneminde başlatılan karşı taarruzun başarısızlığından kaynaklandığı vurgulandı.
Yönetimdeki açık çatışma, plana doğru ilerlemeyip çıkmaza giren karşı taarruz operasyonunun öngörülebilir sonucuydu” diye konuşan kaynak, Ukrayna hükümetinde birçok kişinin, Zelenskiy'in pozisyonu ile çelişen tezleri açıkça dile getiren Zalujnıy’ın ‘gerçekçi çıkarımlarına’ katıldığını kaydetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı’nın henüz herhangi bir siyasi hedefe ilişkin açıklama yapmadığı, ancak anketlere göre kasım ayı ortalarında Zalujnıy’a duyulan güvenin Zelenskiy’e göre yaklaşık iki kat (yüzde 32’ye karşı yüzde 70) daha yüksek olduğunun ortaya çıktğı belirtilen yazıda, Zelenskiy’in, Zalujnıy'ın rakibi olması durumunda başkanlık seçimini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Ukrayna basını: Zelenskiy'in ofisi bölgelere Zalujnıy ile iletişimi kesmeleri talimatını verdi

Ukrayna’da yayınlanan çevirimiçi gazete Strana.ua ise gazeteci Yuriy Nikolv’a atıfta bulunarak Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin bölgelerdeki yerel yöneticilere Valeriy Zalujnıy ile her türlü iletişimi kesmelerini emrettiğini yazdı.
Nikolov’un sözlerini alıntılayan gazete, “Yerel yöneticilere, ‘bölgesel elitlerin (Zalujnıy) etrafında herhangi bir spekülasyon yaratmaması için’ emir verildi” ifadelerini kullandı.
Haber göre Nikolov bunu ‘Zelenskiy ekibinin potansiyel bir rakibi yok etmeye yönelik hareketleri’ olarak değerlendiriyor.
Daha önce Zalujnıy, Economist dergisi için kaleme aldığı makalede Ukrayna'da yedek ordu birlikleri eğitme imkanlarının kısıtlı olduğunu ve Ukrayna ordusunun çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Zalujnıy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Batı'nın NATO ders kitaplarına göre beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu da itiraf etmişti.
Daha önce bazı Ukraynalı ve Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma haberlerini gündeme getirmişti. New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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