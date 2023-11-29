https://sputniknews.com.tr/20231129/altinda-yeni-rekor-geldi-yuzde-611-kazandirdi-1077895931.html

Altında yeni rekor geldi: Yüzde 611 kazandırdı

Altında yeni rekor geldi: Yüzde 611 kazandırdı

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri daha fazla artırmayacağı ve düşüş trendinin daha erken başlayacağı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T08:18+0300

2023-11-29T08:18+0300

2023-11-29T08:19+0300

ekonomi

dolar

gram altın

altın

yarım gram altın

külçe altın

ons altın

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Altın fiyatları uzun süreli durgunluğun ardından rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın tarafında geçtiğimiz Mayıs ayında görülen rekora yaklaşılırken gram altın her geçen gün rekorlarına bir yenisini daha ekliyor.Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre hem ons altın hem de döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle birlikte gram altın ivme yakaladı.ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklenenden önce düşürmeye başlayacağına yönelik beklentiler ve faiz artırımlarının sona erdiğine yönelik iddialar altını güçlendiriyor.ONS altın yükselişteOns altın güne 2041 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2040 dolar, en yüksek de 2052 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2043 dolardan işlem görürken rekoru 4 Mayıs 2023 tarihinde 2078 dolarla kırmıştı.Gram altında rekorGram altın fiyatları da rekor kırıyor. Gram altın güne 1897 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1894 lira, en yüksek de 1907 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1899 liradan alıcı buluyor.Son 5 yılda yüzde 611 kazandırdıGram altın yılbaşından bu yana yüzde 74 kazanç sağladı. Son bir ayda yüzde 5,30, son 3 ayda yüzde 17,35, bir yılda ise yüzde 83 oranında prim yaptı. Son 5 yılda da yüzde 611 oranında kazanç oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20231128/dolartl-rekor-tazeledi-1077854809.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, gram altın, altın, yarım gram altın, külçe altın, ons altın, ekonomi