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Antalya'da kasım ayında sörf
Antalya'da kasım ayında sörf
Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, antalya, alanya, sörf
фото, fotoğraf, antalya, alanya, sörf

Antalya'da kasım ayında sörf

00:35 29.11.2023
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Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı.
© AA / Mustafa Kurt

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı.

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya&#x27;nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mustafa Kurt

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı.

© AA / Mustafa Kurt

Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 2 metreyi buldu.

Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 2 metreyi buldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mustafa Kurt

Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 2 metreyi buldu.

© AA / Mustafa Kurt

Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen, aralarında ilçede yaşayan yabancıların da olduğu bir grup sörfçü, sabah saatlerinde Keykubat Plajı'na geldi.

Alanya&#x27;da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen, aralarında ilçede yaşayan yabancıların da olduğu bir grup sörfçü, sabah saatlerinde Keykubat Plajı&#x27;na geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mustafa Kurt

Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen, aralarında ilçede yaşayan yabancıların da olduğu bir grup sörfçü, sabah saatlerinde Keykubat Plajı'na geldi.

© AA / Mustafa Kurt

Burada yaklaşık 6 saat vakit geçiren sörfçüler, dalgalı denizin keyfini çıkardı.

Burada yaklaşık 6 saat vakit geçiren sörfçüler, dalgalı denizin keyfini çıkardı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mustafa Kurt

Burada yaklaşık 6 saat vakit geçiren sörfçüler, dalgalı denizin keyfini çıkardı.

© AA / Mustafa Kurt

Sporcuların sörf yaptığı anlar objektiflere yansıdı

Sporcuların sörf yaptığı anlar objektiflere yansıdı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mustafa Kurt

Sporcuların sörf yaptığı anlar objektiflere yansıdı

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